Inflación y marcas propias obligan a Lala a innovar

Lala ha buscado romper mitos relacionados con el consumo de leche para atraer a más gente.

El aumento en los precios de los lácteos, el cambio en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones y el avance de las marcas propias están obligando a empresas como Grupo Lala a reinventar sus estrategias comerciales.

En un mercado donde el consumo cae y los clientes privilegian el precio, la industria láctea apuesta por la innovación, los productos funcionales y nuevas campañas para recuperar la relevancia de la leche.

“La industria de consumo masivo está enfrentando un 2026 complejo por diferentes razones, una de ellas es el incremento en el precio de los lácteos, hay aumentos de hasta 8.3 por ciento en lo que va del año, al doble de la inflación, lo que ha generado una caída en el consumo hasta del 3 por ciento”, advirtió Benjamin Calderón, customer success leader Mexico de NielsenIQ México.

Fuentes oficiales revelan que el consumo per cápita de leche al año en México ronda los 124 a los 130 litros, cifra que se encuentra lejos de los 180 litros recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Cuando analizamos las distintas categorías, hay algunas tendencias que son muy relevantes. Por un lado, categorías de leche que sí están logrando crecer como los productos deslactosados o adicionados con proteína, pero también las marcas más económicas, que en este caso son las marcas propias”, dijo Calderón a El Financiero.

Además del factor precio, los próximos años representan una oportunidad clave para modernizar procesos y adoptar tecnologías avanzadas de procesamiento y envasado aséptico que respondan a las demandas del país, según la firma especializada ESSI.

Con una población de más de 129.4 millones de habitantes, México tiene una composición generacional diversa que determina el tipo de lácteos que se consumen y los formatos preferidos.

Por ejemplo, la Generación Z busca productos prácticos y modernos; los Millennials valoran la sostenibilidad y los beneficios saludables; la Generación X prioriza la calidad en formatos familiares, mientras los Baby Boomers prefieren envases tradicionales y accesibles.

“Al final la leche sigue siendo uno de los alimentos más completos nutricionalmente, pero lo que perdió es su relevancia en lo cotidiano y hoy tenemos el reto desde Grupo Lala no de defender la leche, sino volverla a hacer relevante para una nueva generación de consumidores”, aseguró Javier Pejito, vicepresidente de Marketing en Grupo Lala.

(El Financiero)

La campaña de Lala para generar atractivo

La compañía, fundada en 1950 en la Comarca Lagunera, emprendió una agenda dual para romper mitos alrededor del producto y, al mismo tiempo, focalizar su mercadotecnia en generar mayor atractivo.

La empresa apuesta por innovaciones como Lala 100, la cual contiene 70 por ciento más proteína y se elabora sin lactosa gracias a un proceso exclusivo de ultrafiltración alineado al estilo de vida moderno.

“Hay generaciones que dejaron de tomar leche desde los 12 o 13 años y hoy con más de 40 años están reconectando con el alimento gracias a Lala 100, porque buscan proteína de calidad y además sin lactosa”, acotó.

Sin embargo, la carrera por ofrecer el mejor costo se aprieta en el anaquel con las marcas libres.

De acuerdo con Bain & Company, la marca propia representa hoy entre 200 y 250 mil millones de pesos, lo que significa una participación de mercado de entre 6 y 8 por ciento a nivel general, rango que asciende a entre 10 y 13 por ciento al segmentar exclusivamente el canal moderno.

Hacia el año 2030, las proyecciones de la consultora apuntan a que este segmento representará entre 11 y 13 por ciento del mercado total de Grocery Retail en México, llegando a una cifra de entre 460 y 540 mil millones de pesos y alcanzando aproximadamente el 20 por ciento dentro del canal moderno.

“El tema de las marcas propias es una tendencia que no solo impacta el canasto lácteo, sino que es un fenómeno que viene cobrando relevancia en muchas categorías en diversos comercios, uno de los canales que está teniendo mucho crecimiento es el de los hard discounters, por los precios competitivos”, dijo el analista de NielsenIQ México.

Ante este entorno, Grupo Lala enfoca su valor de marca en generar confianza e informar correctamente sobre los beneficios del alimento. En Lala, las campañas no parten de vender productos, sino, dijo Pejito, de ayudar a la conversación.