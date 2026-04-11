‘Pésele a quien le pese’: Sheinbaum defiende aprobación del plan B y eliminación de ‘pensiones doradas’

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la aprobación del plan B y la eliminación de las 'pensiones doradas'. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este sábado 11 de abril la aprobación del plan B de la reforma electoral, que consiguió el aval del Congreso de la Unión, así como el decreto que elimina las ‘pensiones doradas’ de exfuncionarios del sector público.

Desde el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos, la mandataria aseguró que lo que plantea el plan B de la reforma electoral es reducir el número de funcionarios y de consejeros para poder ahorrar cerca de 5 mil millones de pesos.

“Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”, aseveró durante la entrega de liberación de créditos para la vivienda en el estado.

Sheinbaum define plan B electoral

Esta semana, el plan B de la reforma electoral recibió la aprobación de al menos 17 Congresos estatales, el mínimo requerido para que el dictamen fuera enviado al Poder Ejecutivo.

Durante su intervención este sábado, Sheinbaum aseguró que la modificación reduce el número de regidores en municipios y también reduce el presupuesto para el Senado y la Cámara de Diputados.

“Dijimos: hay que bajar, y ese recurso se destina para agua potable, vivienda, para repavimentación. Municipios que tenían 20 regidores, ¿para que quieren municipios pobres, 20 regidores? Se disminuyen los regidores, y ese recurso se destina al municipio para poder repavimentar, hacer obras de agua, con apoyo de gobierno estatal y federal”, resaltó.

Agregó que incluso, los consejeros electorales, aunque hayan cambiado, tenían sueldos arriba del que recibe la presidenta y aseguró que con “dinero del pueblo” pagaban seguros de gastos médicos mayores en hospitales privados.

“Ahora tambien, ya no hay reelección tampoco en presidencias municipales, a partir del 2030, ya no habrá reelección en presidencias municipales ni en diputaciones, recuperamos el origen de ‘sufragio efectivo no reelección’”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que con las modificaciones aprobadas se ahorrarían hasta 5 mil millones de pesos.

Eliminación de las ‘pensiones doradas’

El Diario Oficial de la Federación publicó la tarde del viernes el decreto por el que se eliminan las llamadas ‘pensiones doradas’ a exfuncionarios; el Congreso de la Unión ya había aprobado la reforma el días pasados.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que haya exfuncionarios de la extinta Luz y Fuerza o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluso de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se llevaban pensiones millonarias.

“Imáginense que había personas jubiladas que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales. Ya no, le bajamos a todos esos a la mitad de lo que gana la presidenta de la República”, aseveró.

Sheinbaum destacó que la eliminación de las pensiones doradas ya está en la Constitución y que los recursos ahorrados se destinarán a obras y programas públicos.

“Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”, finalizó.

Con los cambios a la Constitución, se prohíbe que funcionarios pensionados reciban un monto superior a los 134 mil pesos mensuales, la mitad del salario que en 2026 percibe lapresidenta Claudia Sheinbaum.