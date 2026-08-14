Cierre en Estrecho de Ormuz ‘colapsa’ al Canal de Panamá: Buque pagó 4.6 mdd para ‘saltarse’ la fila

Un superpetrolero vacío pagó la asombrosa cifra de 4.6 millones de dólares para saltarse la cola del Canal de Panamá la próxima semana, en un contexto en el que la guerra con Irán y la intensificación del fenómeno de El Niño están trastocando las rutas comerciales mundiales.

Según operadores, agentes y un informe marítimo consultado por Bloomberg, la tarifa, pagada mediante subasta, permitirá al buque cisterna de gas licuado de petróleo G. Arete cruzar rápidamente el canal desde el océano Pacífico hasta el lado caribeño del mismo.

Esta cifra supera los casi récord de 4 millones de dólares pagados a principios de esta semana para que un buque portacontenedores evitara la fila, debido a que la congestión derivada de la guerra y el descenso del nivel del agua aumentan los tiempos de espera.

Fenómeno meteorológico de El Niño provoca tráfico en el Canal de Panamá

El fenómeno meteorológico de El Niño, que se está intensificando en el Pacífico, amenaza con provocar una sequía severa en Centroamérica, y los operadores del canal ya han endurecido las restricciones sobre la cantidad de carga que pueden transportar los buques al transitar por la vía fluvial. El fenómeno de El Niño de 2023-2024 causó una sequía severa en Panamá, lo que obligó a los barcos a buscar rutas alternativas al canal.

No está claro quién pagó la tarifa por el G. Arete, propiedad de la empresa surcoreana SK Shipping Co. Ni la empresa ni la Autoridad del Canal de Panamá respondieron a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Los barcos que desean cruzar el canal suelen pagar una tarifa fija mediante un proceso de reserva, pero la autoridad del canal también ofrece un sistema de subastas para evitar la cola habitual. Los clientes están pagando millones para utilizar esta alternativa, ya que la guerra con Irán está provocando un aumento del tráfico en esta vía marítima clave.

El G. Arete navega actualmente por la costa sur de Panamá y hace señales a Balboa, una región donde los buques suelen esperar para cruzar del océano Pacífico al Atlántico. Estados Unidos es un importante proveedor de GLP para los compradores del este de Asia, y el canal es la ruta más corta entre ambas regiones.

Actualmente, algunos buques de tamaño Neopanamax sin franjas horarias de tránsito reservadas —que transportan desde GLP hasta contenedores— han tenido que esperar hasta 11 días para asegurar su paso en subasta, el mayor tiempo desde mayo para el tránsito del Pacífico al Atlántico, según datos de Argus Media.