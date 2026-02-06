¿Va contra morenistas por caso Carlos Manzo? Harfuch dice que escuchará ‘inquietudes’ de Grecia Quiroz

Omar García Harfuch informó que se reunirán con Grecia Quiroz para brindar información sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo. (Cuartoscuro)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunirá con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, para brindar avances sobre la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

La reunión se dará en el marco de la insistencia de Quiroz para que se investigue a los senadores morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy, así como al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos.

El secretario de Seguridad sostuvo que el móvil del ataque contra Manzo fue por órdenes del crimen organizado, aunque señaló que se agotan todas las líneas de investigación, incluidas las que sugiere la alcaldesa de Uruapan, siempre que existan pruebas.

“No hay ninguna línea (de investigación) que cuando la familia de una víctima denuncie se descarte, todas las líneas se van a agotar, todas las líneas de investigación se están trabajando, pero también cuando hay una denuncia se inicia una investigación más no una acusación sin pruebas”, comentó García Harfuch.

Precisó que la reunión se realizará después del mediodía con Grecia Quiroz para brindar “toda la información que tenemos” y escuchar la demanda que mantiene sobre los presuntos involucrados en la ejecución de Carlos Manzo.

¿En qué va el caso de Carlos Manzo?

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad repasó las detenciones realizadas contra los autores materiales y coordinadores del ataque contra el exalcalde del Movimiento del Sombrero.

Entre las personas detenidas se encuentran:

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, líder del grupo responsable de la agresión contra Carlos Manzo y uno de los autores intelectuales del crimen.

Ricardo “N”, involucrado en el traslado de los sicarios tras el ataque al alcalde.

Jaciel Antonio, alias “El Pelón”, presunto reclutador de personas para realizar actividades criminales.

Alejandro Baruc, alias “K-OZ”, líder de una célula generadora de violencia con operaciones en Uruapan.

Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas de Carlos Manzo , quien habría brindado información al crimen organizado para coordinar la agresión contra el alcalde.

, quien habría brindado información al crimen organizado para coordinar la agresión contra el alcalde. José Elogio “N”, contra quienes se cumplimentaron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Afirmó que no se trata de una investigación cerrada, ya que el Gabinete de Seguridad federal se reúne de forma semanal con autoridades de Michoacán.

Reiteró que otros líderes delincuenciales responsables del homicidio de Carlos Manzo se encuentran fuera del estado de Michoacán y que las autoridades trabajan para ubicar su paradero.

Recordó que las investigaciones vinculan a las células delictivas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no se precisa si la orden provino de los cabecillas de esa organización.