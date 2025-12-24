La salva en la línea: Dieter Villalpando es absuelto de acusación de violación

La Fiscalía impugnará la decisión de la jueza de absolver a Dieter Villalpando.

Luego de dos audiencias, una jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal, especializado en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial, absolvió al futbolista Dieter Villalpando, derivado de una denuncia por violación interpuesta en 2020.

El juicio oral contra el deportista concluyó con su comparecencia y la de la joven que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella, luego de haber ingerido bebidas embriagantes en una fiesta en la que estuvieron otros compañeros de él en las Chivas.

Ella declaró que él la orilló a tomar una pastilla de las denominadas ‘del día siguiente’ y le refirió no querer alguna responsabilidad.

Sin embargo, el caso trascendió, pues ella denunció el abuso sexual, lo que provocó su salida inmediata del equipo, mientras que los otros jugadores, José Juan ‘Gallito’ Vázquez, Javier Eduardo ‘La Chofis’ López, y Alexis Peña, fueron separados del plantel a manera de sanción.

A Dieter le fue rescindido su contrato porque entonces se le emitió un primer mandamiento judicial por el caso. Luego consiguió un amparo con el que desestimaron los señalamientos de la joven y le dictaron el auto de no vinculación.

Al momento, falta que la jueza emita su fallo, tiene cinco días para hacerlo público y exponer los términos en que decretó la absolución, aunque trasciende que la Fiscalía de Jalisco podría aportar testigos que no fueron localizados.

La fiscalía afirmó que impugnará el resultado, buscando que se reconsidere la decisión, y emitió una postura que dice “La persona fue absuelta por resolución judicial. Sin embargo, la Fiscalía del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, presentará el recurso de apelación correspondiente, al considerar que existen elementos que deben ser valorados por una instancia superior”.

Buscó protección de la justicia federal

Dieter debió enfrentar este caso que data desde el 2020, luego de la resolución de magistrados del Segundo Tribunal Colegiado Penal en Jalisco, que revocó la decisión inicial del juzgado 1 que desestimaba las acusaciones y ordenó su vinculación a proceso, fue así que el futbolista buscó amparos, sin conseguirlo.

Finalmente, el juzgado 1 de Materia Penal en Pachuca, Hidalgo, le concedió medidas cautelares que no reconocía la Fiscalía de Jalisco, ya que según el futbolista, era acosado por personal ministerial en el estadio de Ciudad Juárez, sede del equipo Bravos, al que acaba de dejar de pertenecer.

Dieter es uno de los jugadores que ha militado en más equipos de la liga mexicana de futbol.

El abogado del jugador, Víctor Sánchez, dijo que espera a la resolución escrita, mientras que Dieter no ha hablado al respecto.