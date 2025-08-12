Caso Susan en Campeche: Se entregan dos de los tres presuntos involucrados en violación grupal

CAMPECHE, Campeche.- Dos de los tres jóvenes presuntamente involucrados en la violación tumultuaria de Susan ‘N’ el pasado 30 de marzo se entregaron voluntariamente este martes ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

El Fiscal General del Estado, Jackson Villacís Rosado; confirmó que la mañana de este martes los jóvenes Yeshua ‘N’ y Jorge ‘N’ acudieron a la FGECAM acompañados de sus madres y abogados para entregarse y enfrentar a la justicia.

Jackson Villacís, aseguró que el proceso se llevará conforme a derecho con los jóvenes involucrados en la violación tumultuaria de Susan ‘N’.

Dijo que el hecho de haberse entregado voluntariamente no cambiará nada en el proceso, al igual que las declaraciones de sus familiares, de Susan o su madre.

Dejó en claro que no habrá impunidad y que los jóvenes solo están por este caso, mencionando que hasta ahora no se encuentran relacionados con algún otro caso como se mencionó en las redes sociales debido a que surgieron supuestas acusaciones.

¿Qué pasó con Susan ‘N’, la joven que denunció abuso en Campeche?

Susan ‘N’ salió de fiesta con sus amigos la noche del 30 de marzo del presente año, y durante la madrugada del día siguiente, según relató en su videodenuncia en redes sociales, fue violada en grupo por tres jóvenes identificados como Ángel ‘N’, Jorge ‘N’ y Yeshua ‘N’.

La afectada quien es estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), dijo: “yo no salí con desconocidos, uno de ellos era mi amigo. Yo lo consideraba mi amigo, confiaba en él. Confiar en alguien no me hace responsable de lo que me hicieron”.

Desde el momento en que supo de la agresión, la señora Liz Rodríguez; mamá de Susan, le brindó todo su apoyo para presentar la denuncia, pero a lo largo de los meses ambas han enfrentado múltiples obstáculos para que se les haga justicia.

El pasado 20 de mayo los familiares de Susan efectuaron una marcha en protesta por lo ocurrido y durante la caminata, la madre de la joven declaró que no aceptaría bienes materiales o efectivo a cambio de su silencio, ya que lo único que buscaba es justicia para su hija.

Al inicio de las investigaciones, Susan y su madre estuvieron asesoradas por un abogado de oficio, pero ante la ausencia de avances optaron por buscar a un nuevo defensor.

Comunicado de Ana Cecilia Herrera Villamonte, madre de Yeshua, uno de los presuntos implicados en el abuso de Susan en Campeche.

¿Qué pasó con Ángel ‘N’, el tercer joven implicado?

El 10 de julio, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a Ángel ‘N’ por su presunta participación en la violación tumultuaria.

A raíz de las acusaciones, fue vinculado a proceso en una fecha no especificada por un juez de control del Primer Distrito Judicial.

Sin embargo, a partir de la atención mediática que adquirió el caso, las familias de Jorge ‘N’ y Yeshua ‘N’ emitieron declaraciones para deslindarlos del delito por el cual se les acusa.

La señora Nubia Sabido, quien dijo que es madre de Jorge ‘N’, manifestó que su familia no cuenta con el respaldo de ninguna autoridad y “vive al día con sus ingresos” y calificó la denuncia de violación grupal como una campaña mediática de odio.

También la señora Ana Cecilia Herrera, madre de Yeshua ‘N’, rechazó las declaraciones de “tener nexos con lana política y trabajar en alguna de dependencia estatal.

A su vez, coincidieron que los dos jóvenes se presentarían de forma voluntaria ante las autoridades para enfrentar el proceso correspondiente y pidieron a la Fiscalía del Estado que garanticen su seguridad, pues adentro del penal temen que puedan sufrir algún atentado.

Tal y como lo adelantaron las madres, los dos sospechosos se entregaron a las autoridades durante la mañana de este martes 12 de agosto y la Fiscalía General de Campeche confirmó que Jorge ‘N’ y Yeshua ‘N’ se entregaron de manera voluntaria al personal de la institución.

Esto permitió cumplimentar la orden de arresto que había en su contra por violación tumultuaria y de inmediato los dos imputados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.