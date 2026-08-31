Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y máxima de 26°C el martes 1 de septiembre

Así estará el clima para la CDMX HOY 1 de septiembre.

El clima en el Valle de México este martes 1 de septiembre trae un cielo nublado y temperaturas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día templado. Habrá variaciones térmicas importantes entre la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex mañana?

La Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 24°C. En Toluca, las temperaturas serán más frescas, con una mínima de 7°C y una máxima de 20°C.

Naucalpan, en el Estado de México, espera mínimas de 11°C y máximas de 24°C. Ecatepec, por su parte, registrará una mínima de 11°C y una máxima de 26°C, siendo la zona más cálida.

¿Lloverá este martes en el Valle de México?

El Valle de México tendrá cielo nublado, pero no se anticipan lluvias significativas este martes. La Ciudad de México registra una humedad del 77 por ciento. En Toluca, la humedad alcanza el 90 por ciento.

Los vientos serán ligeros en toda la región. En Ciudad de México y Naucalpan, se moverán a 4 km/h. Toluca y Ecatepec tendrán vientos más suaves, de 3 km/h. El cielo nublado dominará.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 1 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Miércoles 2 de septiembre : Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h. Jueves 3 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia general para el Valle de México es de estabilidad climática, con temperaturas que se mantendrán constantes. El SMN advierte sobre lluvias fuertes en otras zonas del país, pero no aquí.

¿Cómo prepararse para el clima templado en el Valle de México?

Se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados durante este martes, sobre todo si realizan actividades al aire libre. Es importante beber suficiente agua para evitar cualquier malestar.

Con cielo nublado y temperaturas frescas por la mañana, se sugiere usar ropa ligera y llevar una chamarra o suéter. Por la tarde, la ropa ligera bastará. Tenga un paraguas a mano.

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