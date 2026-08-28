Pipa de agua vuelca en carriles centrales de Periférico en CDMX: ¿Cuáles son las alternativas viales?

Una pipa de agua volcó en los carriles centrales de Periférico la mañana de este viernes. (OVIAL)

Una pipa de agua volcó en los carriles centrales de Periférico, a la altura de Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, por lo que la circulación está severamente afectada en la zona, mientras se realizan maniobras para retirar el vehículo.

“Se restablece la circulación en Anillo Periférico al Sur a la altura de Paseo de las Palmas, luego de labor de servicios de emergencia, por volcadura”, publicó en X la cuenta de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las 7:26 horas.

A pesar de la reapertura de la vialidad, el tránsito continúa afectado, por lo que la alternativa que ofrecen a los automovilistas es circular por las siguientes vialidades:

Avenida Ejército Nacional .

. Cervantes Saavedra.

Río San Joaquín

Paseo de la Reforma.

Carriles laterales de Periférico.

de Periférico. Autopista Urbana Norte.

Ferrocarril de Cuernavaca.

En tanto, la SSC hace un llamado a los automovilistas a evitar la zona si es posible. Periférico está completamente cerrado a la altura de Avenida Paseo de las Palmas, en dirección al sur de la Ciudad de México, hacia el Bosque de Chapultepec, de acuerdo con información de NMás.

¿Qué sabemos del accidente en el que volcó una pipa de agua?

Tras el accidente de este viernes, el conductor resultó lesionado con golpes leves, por lo que fue trasladado a la Cruz Roja, sin que se reporten afectaciones mayores.

Los elementos de Protección Civil y los cuerpos de rescate trabajan en la zona para retirar los 10 mil litros de agua tratada que transportaba la pipa.

“Atendemos la volcadura de un tractocamión que transportaba 10 mil litros de agua tratada en la colonia Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo”, escribió el jefe Vulcano Cova, de los Bomberos de la CDMX, en su cuenta de X.

Según los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo, por lo que volcó en la vialidad.