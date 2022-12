¿Quién es Camila, nieta de Vicente Fernández que lo recordó en ‘Las Mañanitas’ a la Virgen?

Como cada año, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México está de fiesta por la conmemoración del Día de la Virgen este 12 de diciembre y como parte de las serenatas con las que arrancan los festejos, se escuchó la voz de Camila Fernández, nieta del ‘Charro de Huentitán’, quien este lunes cumple un año de su fallecimiento.

El festejo para el Día de la Virgen comenzó desde el pasado 11 de diciembre con una misa y serenata que estuvo acompañada de celebridades como Carlos Rivera, Lucero y Aracely Arámbula, quienes cantaron Las Mañanitas.

Camila Fernández interpretó Amor Eterno, con el cual le rindió homenaje en su primer aniversario luctuoso y a la Virgen de Guadalupe: “Todavía no me cae el 20, pero sí, lo recuerdo feliz siempre, lo recordamos con todo el amor, él era un sol, increíble personalidad y que mejor que estarle cantándole a él y a la Virgen al mismo tiempo”, comentó a Venga La Alegría después del show.

Además, agregó: “Mi primera presentación en la tele fui con él, que me dio... perdón, me estoy mareando... me dio la bendición y ahí me dio muchos consejos justo de la tele, él era un experto para la tele, y sí lo recuerdo con mucho amor y lo extrañamos mucho”.

Más tarde, en Instagram, compartió una fotografía con su abuelo: “Sigo sin creer que no estás, ¡qué bonita fiesta han de tener la Virgen y tú! Me haces mucha falta, te amo tata”.

¿Quién es Camila Fernández?

Al igual que Vicente Fernández, su nieta siguió los pasos del mundo musical para convertirse en una exponente del regional mexicano.

Camila Fernández nació el 30 de noviembre en 1997 en Guadalajara, Jalisco y desde una edad muy temprana estuvo expuesta al mundo musical por ser hija del cantante Alejandro Fernández y nieta del ‘Chente’.

Aquel día no solo vio nacer a Camila, ya que vino acompañada de su hermana melliza América Fernández. Aparte de sus dos hijas, ’El Potrillo’ también tiene a su hijo Alex Fernández, quien también es cantante.

El interés de Camila por la música comenzó cuando estaba estudiando la primaria en San Diego. Al concluir sus estudios regresó a Guadalajara para especializarse en canto y otros instrumentos musicales, complementó su formación años después en la La Jolla Piano Insititute de California.

Ella incursionó en la industria musical de manera profesional en 2014 durante una presentación que dio Alejandro Fernández en Las Vegas, Estados Unidos. A partir de entonces, debutó en producciones de Disney como en Soy Luna y en 2016 cantó el éxito del Rey León, Un Ciclo Sin Fin, al lado de su padre.

También ha sido invitada a distintos eventos musicales como los Premios Billboard de 2016 en los que fue invitada al escenario por Alejandro Fernández.

En 2018 la cantante lanzó su primer álbum titulado Mío, el cual contiene canciones como El Hijo de la Inmemorable, El Niño Más Grande, Moreno, entre otros.

Recientemente, la mexicana contrajo matrimonio con Francisco Barba en 2020 y pocos meses después celebraron el nacimiento de su primer hija. Actualmente Camila Fernández continúa en la industria musical con participaciones en conciertos y otros eventos.