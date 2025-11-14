Al 2x1: Próxima semana, frentes fríos 14 y 15 llegan al país; ¿dónde habrá hasta -15 grados?

El frío afectará zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, ya que habrá de -15 a -10 grados centígrados. (Conagua).

Si vas al Corona Capital este fin de semana, lleva chamarra y guantes porque debido al ingreso del frente frío número 15 a nuestro país, habrá heladas y bajas temperaturas en la Ciudad de México y otros estados, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Incluso para este sábado 15 de noviembre hay doble alerta por frío en la CDMX, ya que se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados al amanecer.

Frente frío 14 en México: ¿Dónde lloverá y hará frío?

Conagua detalló que el frente frío 14 provocará lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

También prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Chiapas y Quintana Roo. Habrá rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, debido al evento ‘Norte’ en Oaxaca y Chiapas.

El frío calará a las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, ya que habrá de -15 a -10 grados centígrados.

Además, de -10 a -5 grados centígrados con heladas en las zonas serranas de Sonora y de 0 a 5 grados centígrados en Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Fenómenos meteorológicos presentes en México. (Conagua).

Frente frío 15 en México: ¿Cuándo llega y cómo afectará?

Conagua informó que para el lunes 17 de noviembre se espera la llegada del frente frío 15 a México. Este día es de descanso obligatorio, debido al aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que podrás estar ‘echo bolita’ en tu cobija de tigre.

El nuevo frente frío se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte de la República Mexicana.

Se prevén lluvias fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en Baja California y Sonora. Prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche, cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.