Pon la ‘frazada de tigre’: CDMX activa doble alerta por temperaturas de 1°C y heladas para este sábado

El Frente Frío 14 traerá heladas y temperaturas bajo cero en varias zonas del país; la capital tendrá un amanecer gélido. (Foto: Especial El Financiero)

Continúan los días ‘congelados’ en México y este fin de semana no será la excepción. Para este sábado 15 de noviembre, la CDMX amanecerá con temperaturas muy bajas y heladas, por lo que Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ya activó la doble alerta por el frío extremo.

Este viernes, la SGIRPC habilitó las Alertas Naranja y Amarilla por el descenso del termómetro para la madrugada y mañana del sábado, cuando se esperan temperaturas de 1 a 6 °C en al menos nueve alcaldías de la capital.

¿En qué alcaldías de la CDMX hará más frío?

De acuerdo con la dependencia, la Alerta Naranja por temperaturas de 1 a 3 °C y heladas se activará en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Mientras tanto, la Alerta Amarilla, por la que se prevén temperaturas de 4 a 6°C durante la madrugada y las primeras horas del sábado, se activó para las alcaldías:

Gustavo A. Madero

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Frente Frío 14 llega a México: ¿En qué estados se esperan temperaturas bajo cero?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que para este este fin de semana, el nuevo Frente Frío número 14 se acercará al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, ocasionando rachas de viento de hasta 60 km/h y el descenso de las temperaturas.

Además de estas condiciones, el fenómeno traerá consigo lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California e intervalos de chubascos en Sonora.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, originará lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Aunque en el resto de la República se mantendrá un cielo despejado parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

¿Cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre en México?