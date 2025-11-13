CDMX, ‘más fría que tu corazón’: Activan alerta en 3 alcaldías por hasta 4 grados para este viernes

Se espera que la CDMX sea afectada por las bajas temperaturas este viernes 13 de noviembre.

¡Brrrr! El gobierno de la Ciudad de México advirtió que el termómetro descenderá drásticamente durante la madrugada de este 14 de noviembre en algunas alcaldías de la capital, si aún no sabes cuáles son, aquí te damos los detalles.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX explicó que se esperan bajas temperaturas de entre cuatro y seis grados para este viernes 14 de noviembre.

Según la dependencia, las bajas temperaturas se sentirán en tres alcaldías, las cuales son: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde el frío se sentirá entre las 12:00 y 8:00 horas de la mañana.

¿Cómo protegerse del frío en CDMX?

Ante la alerta amarilla en la CDMX, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para evitar complicaciones de salud derivadas del frío:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Aplicar crema para hidratar y proteger la piel contra el frío

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

Si se utilizan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada

En caso de malestar, acudir al centro de salud más cercano

Clima en México: ¿Qué estados sufrirán bajas temperaturas este viernes 14 de noviembre?

Un nuevo frente frío (el número 14) se aproximará al noroeste de México durante la noche, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

También generará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y descenso de las temperaturas en dicha región, además de lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California e intervalos de chubascos en Sonora.

Continuará el ambiente frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además del noroeste del país. En estos estados se sentirán bajas temperaturas: