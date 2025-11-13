CNTE instala plantón en CDMX: ¿Dónde se manifiestan los maestros HOY 13 de noviembre?

Integrantes de la CNTE coloca un plantón afuera de la Cámara de Diputados este 13 de noviembre.

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan este jueves 13 de noviembre en la Ciudad de México; más temprano, intentaron derribar las vallas que rodean Palacio Nacional para intentar ingresar. Fueron contenidos por policías con extintores y polvos irritantes.

Tras no ser atendidos en Palacio Nacional, se dirigieron al Congreso de la Unión, donde se ubica la Cámara de Diputados, en San Lázaro.

Los maestros de la CNTE buscan acceder a un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le exigen que se elimine la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y la reforma educativa de 2019.

Esta semana, la CNTE anunció que llevaría a cabo un paro de 48 horas desde este jueves, así como movilizaciones en varios estados del país, una mega marcha en la Ciudad de México y bloqueos.

¿Dónde hay bloqueos de la CNTE en CDMX HOY?

La CNTE confirmó esta semana que durante sus manifestaciones realizarían las siguientes acciones:

Manifestación en Palacio Nacional, con cierre de vialidades en el Centro Histórico y calles cercanas al Zócalo de la CDMX .

. Plantón afuera del Congreso de la Unión , donde se prevén concentraciones de contingentes de distintas secciones de la CNTE.

, donde se prevén concentraciones de contingentes de distintas secciones de la CNTE. Toma simbólica de casetas de peaje, con el objetivo de permitir libre tránsito a los automovilistas.

Este jueves, según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hay bloqueos en las vialidades cercanas a la Cámara de Diputados. Algunas alternativas viales son:

Calzada Ignacio Zaragoza Ing. Eduardo Molina Fray Servando Teresa de Mier Eje 1 Oriente Héroe de Nacozari

Instalan plantón en San Lázaro

Docentes de la CNTE instalaron un plantón en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el que permanecerán 48 horas, con el objetivo de que la presidenta Claudia Sheinbaum reinstale la mesa de negociación.

En un pronunciamiento emitido en el frontispicio de la Cámara de Diputados, los docentes amenazaron con movilizarse en el marco del Mundial de Futbol 2026 si no se atienden sus demandas: abrogar la Ley del Issste de 2007 y la reforma educativa de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Al arribar la calle Congreso de la Unión, Yenni Martínez, secretaría de la sección 22 de la CNTE, rechazó las declaraciones del gobierno de la federación que los calificó como integrantes de la derecha y reiteró que su movimiento no está relacionado con la marcha de la generación Z que tendrá lugar el sábado en el Zócalo de la Capital.

En el pronunciamiento, los maestros reprocharon que los diputados se hayan aumentado el sueldo en el presupuesto para 2026 y no hayan aumentado el presupuesto a educación, el cual, dijo, se va la mayoría en becas.

“Evidenciamos que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2026 se destina al rubro educativo el 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país y no el 8% que sugiere la Unesco, del cual la mayoría está etiquetado en las becas cuando históricamente el apoyo a los estudiantes eran parte de los programas de desarrollo social”, dijo.

En tanto, Pedro Hernández, secretario de la sección 9, Anunció que mañana se movilizarán a la caseta de Cuernavaca para dar paso libre a los vehículos.

Las movilizaciones se replicaron en al menos 20 estados: en Chiapas hubo liberación de casetas y toma de edificios públicos; en Oaxaca también hubo liberación de casetas

Con información de Fernando Merino.