Promoción ‘polar’ del Buen Fin: ¿Qué estados que se verán afectados por los frentes fríos 14 y 15?

[Fotografía. Cuartoscuro]

Pásele, damita, caballero, aproveche las ofertas del Buen Fin, que esta semana trae promoción polar: frente frío al 2x1. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo 16 de noviembre que México ‘se congelará’ en los próximos días por la presencia de los frentes fríos 14 y 15.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, provocarán un marcado descenso de temperatura, con valores de entre -5 y -10 grados en al menos ocho estados.

El Frente Frío 14 recorrerá el norte del país durante el lunes y dejará de afectar el territorio nacional por la noche de ese mismo día. Sin embargo, su salida dará paso inmediato al Frente Frío número 15, que se desplazará entre martes y jueves, y afectará principalmente las regiones del noroeste y norte de México.

¿Qué estados se verán más afectados por los frentes fríos durante la semana?

Aunque en esta ocasión no habrá un evento de ‘Norte’ que intensifique las heladas en todo el país, los frentes fríos provocarán afectaciones principalmente en estados del norte y centro del territorio nacional.

Estas son las entidades que deberían aprovechar el Buen Fin para surtirse de cobijas y bufandas extras, porque el frío no viene con descuentos:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. T emperaturas mínimas de -5 a 0 grados : Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Además de las bajas temperaturas, se esperan lluvias puntuales en estados del Pacífico sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y en el norte, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, informó el SMN en su reporte de 96 horas.

¿Cómo estará el clima frío en México este lunes 17 de noviembre?

Para el lunes, el Frente Frío 14, en interacción con una vaguada y corrientes en chorro, generará lluvias y vientos fuertes en el noroeste del país. La masa de aire frío provocará un ambiente gélido al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Estos serán los estados más afectados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca.

En la CDMX se emitió una alerta amarilla por frío para este lunes 17 de noviembre en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada de frentes fríos 2025-2026 mantendrá alta actividad durante noviembre, con seis sistemas previstos en total.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos del SMN y tomar precauciones por las condiciones de frío extremo, rachas de viento y lluvias intensas que podrían derivar en deslaves o afectaciones en caminos.