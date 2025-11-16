‘Pónganle bufanda’ a la CDMX: Activan alerta por frío para este lunes; 3 alcaldías esperan heladas

El sur de la Ciudad de México está en Alerta Amarilla por frío para la mañana de este lunes 17 de noviembre, a la espera de heladas y bajas temperaturas en las primeras horas del día.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México llamó a tomar precauciones ante las bajas temperaturas, ya que podrían provocar daños a la salud. Por ello, pidió a la población salir abrigada, mantenerse hidratada, comer frutas y verduras, así como no dejar a las mascotas expuestas al frío.

Las alcaldías de la Ciudad de México con Alerta Amarilla por frío son: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Todas ellas esperan temperaturas mínimas de 4 a 6 grados entre las 0:00 y 8:00 horas del lunes, de acuerdo con las previsiones.

¿Cuáles son las colonias de la CDMX en las que hace más frío?

Protección Civil ofreció información sobre las colonias de la Ciudad de México en las que el frío ‘pega más fuerte’ y que registran las temperaturas más bajas en los últimos días.

El sur es la zona más afectada de la Ciudad de México por las bajas temperaturas, aunque algunas colonias del oriente de la capital del país también sufren afectaciones.

Estas son las colonias y zonas que registran más frío y sus temperaturas mínimas:

Topilejo , Tlalpan: 3.9 grados.

, Tlalpan: 3.9 grados. Colonia del Mar , Tláhuac: 4.6 grados.

, Tláhuac: 4.6 grados. Santa Ana , Milpa Alta: 5.8 grados.

, Milpa Alta: 5.8 grados. Molino del Rey , Miguel Hidalgo: 6.3 grados.

, Miguel Hidalgo: 6.3 grados. CCH Azcapotzalco , Azcapotzalco: 6.4 grados.

, Azcapotzalco: 6.4 grados. Tulyehualco , Xochimilco: 6.7 grados.

, Xochimilco: 6.7 grados. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ), Venustiano Carranza: 7 grados.

), Venustiano Carranza: 7 grados. Santa Úrsula , Coyoacán: 7.1 grados.

, Coyoacán: 7.1 grados. Tezonco , Iztapalapa: 7.5 grados.

, Iztapalapa: 7.5 grados. Escuela Nacional Preparatoria 8, UNAM: 7.9 grados.

¿Por qué hace frío en la CDMX?

La Ciudad de México sufre los efectos del Frente Frío 14, mismo que está por salir del país, pero que aún así provoca bajas temperaturas.

Aunque para los próximos días no se esperan lluvias, el país sí se verá afectado por un canal de baja presión, así como una vaguada en altura, que favorece a las altas temperaturas.