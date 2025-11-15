¡Brrr, cierren el refri! Estas alcaldías de CDMX amanecerán con temperaturas de 1 a 6 °C este domingo

La capital registrará un amanecer gélido este domingo 16 de noviembre, con alertas por frío en seis alcaldías. (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

La Ciudad de México tendrá un fresco amanecer este domingo 16 de noviembre, mientras el Frente Frío número 14 continúa su paso por el noroeste del país. Para este día, se prevén temperaturas bajas que oscilarán entre 1 a 6 grados Celsius en al menos seis alcaldías de la capital.

Este sábado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SIGRPC) activó las Alertas Naranja y Amarilla para seis demarcaciones por temperaturas ‘congelantes’ que harán descender el termómetro en las próximas horas.

Así estará el clima en CDMX este domingo 16 noviembre

De acuerdo con la SIGRPC, se activó la Alerta Naranja en la demarcación Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 °C entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana 16 de noviembre.

Asimismo, se emitió la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas, de entre 4 y 6 °C, en las alcaldías:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Xochimilco.

La dependencia también emitió algunas recomendaciones a la población para esta temporada de Frentes Fríos 2025 en México, cuando son frecuentes las enfermedades respiratorias, entre las más importantes:

Utilizar al menos tres capas de ropa, de preferencia algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Frente Frío 14 2025: Estados que afectará y cuándo termina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Frente Frío 14, en interacción con circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionará:

Un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento de 80 km/hr en el noroeste de México.

Probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Baja California y Sonora .

acompañadas de descargas eléctricas en y . Y posible caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Para el domingo 16 de noviembre, el fenómeno ingresará frente a la costa suroeste de Estados Unidos, dejando lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua y Durango.

Mientras tanto, canales de baja presión sobre el sureste y la Península de Yucatán, originarán lluvias y chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur).

Se prevé que los efectos del Frente Frío 14 disminuyan este domingo 16 de noviembre. Sin embargo, para el lunes 17 se espera la llegada del Frente Frío 15.

¿Cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre en México?