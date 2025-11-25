Frente Frío 16 ‘trae de todo’ a México: ¿Dónde habrá lluvias y temperaturas de hasta -10 grados?

El frente frío 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, informó la Conagua. (Cuartoscuro).

El país sobrevivió ya a la primera nevada de la temporada invernal 2025; sin embargo, las heladas continuarán esta semana, ya que el frente frío número 16 ocasionará temperaturas de hasta -10 grados centígrados, además de lluvias, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su pronóstico, el organismo detalló que el frente frío 16, junto con una vaguada polar, ocasionarán las bajas temperaturas y fuertes vientos en el norte y noroeste de nuestro país.

Se suma un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, que ocasionarán lluvias y chubascos dispersos.

Fenómenos meteorológicos presentes en nuestro país. (Conagua).

Frente frío número 16: ¿Dónde habrá bajas temperaturas y lluvias?

Conagua prevé intervalos de chubascos en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. También lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán.

Para este martes 25 de noviembre habrá fuertes lluvias en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, destacó Conagua.

El frío y las heladas estarán presentes en las zonas serranas de Chihuahua y Durando al amanecer del miércoles 26 de noviembre, ya que habrá temperaturas de -10 a -5 grados centígrados.

Además, habrá de -5 a 0 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Conagua también prevé de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Frente frío número 16: ¿Cuál será su trayectoria en México?

El frente frío 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, lo que ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones.

Para el miércoles 26 de noviembre, el frente frío 16 será reforzado por una masa de aire marítimo polar proveniente del noroeste de Canadá.

Por ello, su trayectoria será ir lentamente sobre el noreste y oriente de México. Para el jueves 27 de noviembre, el frente frío 16 se irá a la península de Yucatán y el suroeste del golfo de México.

Para el viernes 28 de noviembre, el frente frío ya será estacionario sobre el golfo de México, al norte de la península de Yucatán, pero seguirá en interacción con un canal de baja presión en el sureste de nuestro país, por lo que habrá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes.

La temporada de frentes fríos inició en septiembre y termina en mayo del 2026. La Conagua pronostica que habrá 48. En diciembre pasarán 7 sistemas frontales por nuestro país.