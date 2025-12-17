Jueves ‘helado’ para la CDMX: Estas alcaldías amanecerán con frío de 1 a 6 grados este 18 de diciembre

Activan doble alerta en CDMX por el pronóstico de bajas temperaturas para este jueves 18 de diciembre. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

¡Brrr! Lleva tu cobija al trabajo o de plano no salgas de tu casa porque el amanecer de este jueves 18 de diciembre será especialmente helado para los capitalinos, principalmente por la llegada de un nuevo frente frío que ingresará sobre el noreste de México en las primeras horas del día.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las Alertas Naranja y Amarilla por bajas temperaturas en al menos tres alcaldías de la CDMX, donde se prevé que el termómetro descienda entre un 1 y 6 grados Celsius.

¿Qué alcaldías se ‘congelarán’ este jueves 18 de diciembre?

La SGIRPC activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves en la alcaldía Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 09:00 horas.

Asimismo, informó de la activación de la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para este mismo día en las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, en el mismo periodo de tiempo.

Además del ambiente frío y las heladas, también se pronostican bancos de niebla en diferentes puntos de la capital. Por la tarde, el clima mejorará y pasara a ser templado con cielo medio nublado, aunque no se descartan lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

De acuerdo con el Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados Celsius de mínima, y de 21 a 23 grados Celsius de máxima. Los vientos serán de dirección variable con ráfagas de hasta 35 km/h.

Ante estas condiciones climatológicas, se recomienda a la población:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

¿Cómo estará el clima en el resto de México HOY?

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que un frente frío —identificado como el número 22 de la temporada— continuará influyendo sobre gran parte del territorio mexicano, provocando bajas temperaturas en varios estados y condiciones de frío severo con posibles heladas.

En regiones serranas del norte y centro del país, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -5 grados Celsius o incluso más bajas, especialmente en zonas elevadas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Además, este sistema mantendrá condiciones que favorecerán la formación de lluvias dispersas o chubascos en varias zonas del país debido a la interacción con canales de baja presión y la entrada de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México.

En contraste, las zonas del sureste y la Península de Yucatán podrían registrar ambiente templado y precipitaciones aisladas, mientras que en las costas del Pacífico y del Golfo se esperan vientos moderados a fuertes en algunas regiones, especialmente durante las tardes.