‘Barby’ Juárez, boxeadora, sufre clonación de su tarjeta: ‘No voy a decir ni cuanto me sacaron’

La boxeadora Mariana ‘la Barby’ Juárez compartió que sufrió la clonación de su tarjeta en un cajero de la ciudad de México. En una transmisión en vivo en sus redes sociales destacó que le quitaron todos sus ahorros.

La exconcursante de La Casa de los Famosos México de 2023 relató que todo sucedió en un lapso de 15 minutos, después de que su hija fuera a un cajero en un Walmart de Felix Cuevas.

¿Qué le paso a Mariana ‘La Barby’ Juárez?

La boxeadora compartió en redes sociales que se dio cuenta del fraude cuando intentó realizar una transferencia y le marcaba saldo insuficiente.

“Me puse a revisar todo y los movimientos. Todo lo que se hizo y lo hicieron tan rápido que no entiendo cómo fue que se pasaron de listos en 15 minutos. Desde que mi hija sacó el efectivo hasta que bloquearon mi tarjeta porque tenía que hacer un pago y me apareció un mensaje de que el plástico era inválido”, mencionó ‘Barby’ Juárez.

Mariana recalcó que cuando no pudo realizar la transacción no pensó que fuera un fraude, hasta que más tarde se dio cuenta de que solo tenía 200 pesos en su cuenta.

La boxeadora destacó que hicieron diversos pagos desde ocho mil y 10 mil pesos en diferentes lugares, pero comenzaron con cantidades pequeñas de 300 pesos.

Mariana Barby Juárez Mariana 'La Barby' Juárez señaló fraude y robo a su cuenta bancaria. (Foto: instagram barbyjuarez)

“Me espanté. Me meto en la aplicación y veo que hicieron pagos como transferencias. Ahí tengo todos los movimientos. Tuve que llamar al banco, ya lo reporté. Tengo que ir a una sucursal para checar el tema. Amigos, me vaciaron mi cuenta. No les voy a decir ni cuanto me sacaron”, declaró Mariana.

Por otro lado, recalcó que se encuentra preocupada ante la posibilidad de que el banco no le brinde ayuda y cuestionó el modus operandi de los delincuentes.

Más tarde reveló que un hombre y una mujer le indicaron a su hija que debía regresar porque había dejado su sesión abierta.

“La engañaron. Esta gente pasada de lanza. Mi niña sin querer regresar, le dijeron que tenía que poner algo y le clonaron la tarjeta. Me da tristeza”, añadió.

La boxeadora, Mariana Juárez señaló que le robaron todo el dinero de su cuenta en 15 minutos. (Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Quién es Mariana ‘La Barby’ Juárez?

Mariana Juárez es reconocida en el mundo del boxeo profesional como ‘La Barby’. La celebridad que nació en 1984 y se interesó desde muy joven por el deporte.

‘La Barby’ debutó en 1998 en una pelea contra Virginia Esparza de la que se coronó como victoriosa, desde entonces ha creado un camino dentro del boxeo femenil.

La boxeadora fue campeona del título supermosca de la Federación Internacional de boxeo Femenil en el 2004, el fajín de mosca interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2009 y el título gallo del WBC en el 2017.