¿Quién es Johansen Álvarez, sobrino de ‘Canelo’ que sigue sus pasos en el box?

Saúl ‘Canelo´ Álvarez ya ha dejado su nombre grabado como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, sin embargo el apellido de la ‘Dinastía Álvarez’ y el legado del púgil tapatío podría continuar con su sobrino, Johansen Álvarez.

El joven de 19 años de edad ya dio el salto hacia el box profesional en 2021 y hasta el momento ha mostrado buenas cualidades para seguir los pasos de su tío, aunque tampoco le gustan mucho las comparaciones.

“El apellido lo tengo, pero no se sube a pelear por mí. Saúl es mi tío, pero él no se sube a aventar golpes por mí. Yo soy el que se mata, me preparo y me disciplino. Las peleas van a ir hablando por sí solas”, comentó en una entrevista.

¿Quién es Johansen Álvarez?

Johansen Álvarez es hijo de Gonzalo Álvarez, hermano mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y actual presidente municipal de Zapotlanejo, Jalisco.

Aunque trae el pugilismo en la sangre porque su padre y sus tíos fueron boxeadores, comenzó a incursionar en este deporte luego de ver las peleas de su tío Santos Saúl, ya que también le apasiona el futbol.

Su padre le enseñó las bases del boxeo, pero cuando decidió comprometerse más con esta disciplina, se acercó al legendario José ‘Chepo’ Reynoso -padre de Eddy Reynoso, entrenador del ‘Canelo’- quien tiene un gimnasio en Guadalajara, Jalisco.

Como boxeador amateur, Johan Álvarez tuvo una marca invicta de 23 triunfos (11 por nocaut) y un empate. En 2020 tenía planeado su debut como profesional, sin embargo, se pospuso debido a la pandemia de coronavirus.

Su ansiada presentación como boxeador profesional llegó el 19 de junio del 2021 y el escenario no pudo ser mejor: se presentó en el Estadio Jalisco como parte de la cartelera ‘Tributo a los Reyes’, en la que el legendario Julio César Chávez enfrentó a Héctor ‘Macho’ Camacho Jr. en una pelea de exhibición.

Johansen Álvarez debutó con un nocaut en el primer round ante su compatriota Erick Gomez. “Demostré que no solo es un apellido, peleé con el corazón”, comentó después de su triunfante presentación en el profesionalismo.

Su parentesco con ‘Canelo’ Álvarez no le ha facilitado el camino, ya que en una entrevista para el sitio Izquierdazo reveló que no pelea bajo contrato y a veces le pagan la mitad en efectivo y la otra mitad con boletos de su pelea. “Me ha tocado vender boletos para ganarme dinero”.

Hasta ahora, tiene nueve peleas como boxeador profesional, aunque según el sitio especializado BoxRec se mantiene invicto con cinco victorias (cuatro por nocaut y una por decisión mayoritaria) y un empate; tres de sus triunfos fueron por la vía del cloroformo en el primer round.