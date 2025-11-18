El Osito Bimbo ‘devora’ en España: Gana uso exclusivo del término comercial ‘Donut’

Grupo Bimbo cuenta con 227 plantas y más de mil 500 centros de ventas en 35 países.

El ‘Osito Bimbo’ devoró en España: El Tribunal Supremo de ese país consideró que el uso no autorizado del término ‘Donut’ con fines comerciales en España viola los derechos de la empresa mexicana... pese a que la palabra ‘dónut’ está en el diccionario de la Real Academia Española (RAE).

Grupo Bimbo consideró este martes 18 de noviembre como una “victoria legal histórica” la sentencia, con la que terminan nueve años de litigio, de manera que la justicia reconoce su derecho a utilizar en exclusiva ese nombre comercial en España.

La decisión del Supremo “reconoce el renombre extraordinario, otorgándole la máxima protección legal”, ya que “el uso no autorizado y descriptivo del término ‘Donut’ con fines comerciales constituye una violación de los derechos” de la marca Bimbo.

La resolución, detalló la empresa, impone el cese definitivo de la parte contraria en todo uso del signo ‘Donut’ en el ámbito comercial y para bollería, “asegurando la exclusividad del término del Grupo Bimbo” en España.

¿Por qué Grupo Bimbo inició una demanda en España?

El pleito comenzó en 2017, debido al uso comercial del término por un tercero.

El Supremo español destaca que “la incorporación de una marca a los diccionarios de la lengua, y su uso coloquial, no comporta una pérdida o limitación de los derechos de exclusiva marcaria de su titular, que deben ser respetados en el comercio en todo caso”.

El diccionario de la RAE define ‘dónut’ como “pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate”.

Grupo Bimbo recientemente tuvo un cambio de dirección: Alejandro Rodríguez Bas tomó el puesto tras la renuncia de Rafael Pamias Romero.

“Aprecio profundamente esta oportunidad y la confianza depositada en el equipo para liderar esta extraordinaria empresa. Asumo este desafío con el firme compromiso de seguir fortaleciendo una estrategia sólida, alimentando un mundo mejor”, dijo Rodríguez Bas a inicios de este mes.