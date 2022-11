Meningitis aséptica: Estos síntomas indican un cuadro grave de la enfermedad

Pese a los esfuerzos y las investigaciones, la aún desconocida enfermedad “meningitis aséptica” continúa agregando víctimas a la lista y enlutando familias duranguenses; los decesos ya acumulan una decena.

El enigma de la enfermedad ha llamado la atención y ha despertado la solidaridad de los científicos de todo el mundo, quienes están trabajando en la búsqueda de respuestas y de la cura de la “meningitis aséptica“.

El pasado lunes 14 de noviembre, la Secretaría de Salud actualizó la cifra de pacientes positivos, mismos que alcanzan 46 casos, así como cinco defunciones.

¿Qué es la meningitis aséptica?

La meningitis es una enfermedad que consiste en la inflamación de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. La meningitis viral o aséptica es causada por una infección con uno o varios tipos de virus, bacteria u hongos, señala la Oficina de Salud Pública de Luisiana.

¿Cuáles son los síntomas de la meningitis?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) los síntomas de la meningitis son los siguientes:

Fiebre

Dolor de cabeza

Rigidez de cuello

Mayor sensibilidad de los ojos a la luz

Somnolencia o dificultad para despertarse

Náuseas

Irritabilidad

Vómitos

Falta de apetito

Letargo (falta de energía)

La mayoría de las personas que presentan meningitis viral leve, por lo general, se mejoran solas en un plazo de 7 a 10 días.

¿Hay síntomas que indican gravedad?

Los CDC indican que las personas con meningitis bacteriana pueden presentar convulsiones e incluso entrar en coma, por lo que es necesario acudir al médico lo antes posible al presentar algún síntoma.

Los bebés menores de un mes y las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen mayores probabilidades de enfermarse gravemente por la meningitis viral.

Según los CDC, los enterovirus no poliomielíticos son la causa más común de meningitis. Aunque otros virus que pueden causar meningitis son los siguientes:

El virus de las paperas

Los virus del herpes

El virus del sarampión

El virus de la influenza (gripe)

Los arbovirus, como el virus del Nilo Occidental

El virus de la coriomeningitis linfocítica

¿Cómo prevenir la meningitis aséptica?

Actualmente, en Estados Unidos no existen vacunas para proteger a las personas contra los enterovirus no poliomielíticos, los cuales son la causa más común de la meningitis. La mejor manera de ayudar a protegerse y a proteger a los demás de las infecciones por enterovirus no poliomielíticos es: