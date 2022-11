Meningitis aséptica: ¿Qué es, síntomas y cómo prevenir este virus que tiene en alerta a Durango?

La meningitis aséptica, una misteriosa enfermedad, acabó con la vida de una mujer y mantiene a seis pacientes hospitalizados en Durango, tres continúan en estado grave.

De acuerdo con las autoridades estatales, todas las personas fueron sometidas a procedimientos ginecológicos en diversos hospitales; sin embargo, cuando llegaron al hospital, la enfermedad había avanzado y una de ellas perdió la vida.

Por esta razón, la Secretaría de Salud de Durango sostuvo una reunión urgente con los directores del Hospital Materno Infantil, Hospital General 450, así como el Comisionado para Riesgos Sanitarios (Coprised) para iniciar de inmediato una investigación y verificar las condiciones en que operan las clínicas particulares.

Ante esto, las autoridades sanitarias ordenaron la suspensión de procedimientos quirúrgicos que involucren la aplicación de anestesia.

¿Qué es la meningitis aséptica?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la meningitis aséptica es el tipo más común de meningitis, por lo que la mayoría de las personas se mejoran solas sin recibir tratamiento.

Sin embargo, las personas que tengan síntomas de meningitis deben ver a un médico de inmediato porque algunos tipos pueden ser muy graves.

Los bebés menores de un mes y las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen mayores probabilidades de enfermarse gravemente por la meningitis viral.

¿Por qué se origina la meningitis aséptica?

Según los CDC, los enterovirus no poliomielíticos son la causa más común de meningitis. Aunque otros virus que pueden causar meningitis son los siguientes:

El virus de las paperas

Los virus del herpes

El virus del sarampión

El virus de la influenza (gripe)

Los arbovirus, como el virus del Nilo Occidental

El virus de la coriomeningitis linfocítica

¿Cuáles son los síntomas de la meningitis aséptica?

Síntomas comunes en bebés:

Fiebre

Irritabilidad

No comer bien

Somnolencia o dificultad para despertarse

Letargo (falta de energía)

Síntomas comunes en niños y adultos:

Fiebre

Dolor de cabeza

Rigidez de cuello

Mayor sensibilidad de los ojos a la luz

Somnolencia o dificultad para despertarse

Náuseas

Irritabilidad

Vómitos

Falta de apetito

Letargo (falta de energía)

¿Cómo prevenir la meningitis aséptica?

Actualmente, en Estados Unidos no existen vacunas para proteger a las personas contra los enterovirus no poliomielíticos, los cuales son la causa más común de la meningitis. La mejor manera de ayudar a protegerse y a proteger a los demás de las infecciones por enterovirus no poliomielíticos es: