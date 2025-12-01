Horarios oficiales de semifinales de la Liga MX 2025: ¿Cuándo juegan Cruz Azul vs. Tigres y Toluca vs. Monterrey?

Cruz Azul vs. Tigres y Toluca vs. Monterrey disputan las semifinales de la Liga MX del Apertura 2025. (Fotos: Cuartoscuro.com / ligamx.net / IA Gemini).

Las semifinales de la Liga MX quedaron definidas tras unos cuartos de final intensos ¡y ya tenemos horarios confirmados!

Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey llegan a esta instancia después de superar series clave marcadas por remontadas y cierres dramáticos, como la sorpresiva eliminación de Club América, tricampeón del torneo.

¿Dónde y cuándo se juegan las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX?

Los enfrentamientos de semifinales se ubican según el lugar cada club en la tabla de posición de fase final: el primero se mide al cuarto, y el segundo al tercero, así que Toluca va contra Monterrey y Cruz Azul vs. Tigres.

De acuerdo con el Reglamento del torneo Apertura 2025, los ganadores de la fase avanzan por marcador global. En caso de empate, el pase se otorga al club que haya terminado mejor posicionado en la tabla de posición de fase final, sin tiempos extra ni penales en esta ronda. Asimismo, la semifinal se juega en formato de visita recíproca y queda distribuida en dos bloques: uno entre semana y otro en fin de semana.

Cruz Azul vs. Tigres

Partido de ida:

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Horario: 19:00 horas (tiempo central de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Partido de vuelta:

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Horario: 21:10 horas (tiempo central de México)

Sede: Estadio Universitario

Toluca vs. Monterrey

Partido de ida:

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Horario: 21:10 horas (tiempo central de México)

Sede: Estadio BBVA

Partido de vuelta:

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Horario: 19:00 horas (tiempo central de México)

Sede: Estadio Nemesio Diez

¿Cómo llegan Cruz Azul vs. Tigres a las semifinales de la Liga MX?

Cruz Azul avanzó tras vencer 3-2 a Guadalajara en un partido en el que los goles de Gabriel Fernández, Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez sostuvieron el pase en una eliminatoria que obligó a los celestes a reponerse en dos ocasiones.

Las Chivas se adelantaron temprano con un gol de Cawell, y más tarde Bryan González amplió la ventaja momentánea, pero el equipo de Nicolás Larcamón mantuvo el orden y encontró los momentos precisos para empatar y, finalmente, cerrar la serie.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por un penal fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández al minuto 86, lo que mantuvo la clasificación abierta. Cruz Azul aprovechó los espacios que Guadalajara dejó en su intento de ir por el gol que necesitaba y liquidó el duelo con una anotación más de Rodríguez.

Cruz Azul 0-0 Chivas (ida)

Cruz Azul 3-2 Chivas (vuelta)

Global: Cruz Azul 3-2 Chivas

Jeremy Márquez, delantero de Cruz Azul, celebra el gol con el que la Maquina Cementera empataba el encuentro a dos goles. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Tigres, dirigido por Guido Pizarro, se clasificó después de la goleada 5-0 a Tijuana, borrando la desventaja de 3-0 sufrida en la ida. Los tantos de Juan Brunetta (2), Nicolás Ibáñez, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón construyeron una victoria amplia, definida por el dominio ofensivo.

Incluso con un penal fallado por Herrera, el club regiomontano mantuvo el control y extendió la ventaja en tiempo añadido. Tras la expulsión de emociones al final del partido por una burla de Diego Laínez que provocó un conato de pelea, Tigres se instaló sin duda entre los cuatro mejores del torneo.

Tigres 0-3 Tijuana (ida)

Tigres 5-0 Tijuana (vuelta)

Global: Tigres 5-3 Tijuana

Tigres derrotó 5-0 a Xolos en el estadio Universitario. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Semifinales de la Liga MX: Toluca vs. Monterrey

Toluca eliminó a Juárez con un global de 2-1. Después de ganar la ida, el equipo dirigido por Antonio Mohamed intentó imponer condiciones en casa, pero empató sin goles la vuelta.

Toluca 2-1 Juárez (ida)

Toluca 0-0 Juárez (vuelta)

Global: Toluca 2-1 Juárez

Los Diablos de Toluca recibieron a la escuadra de Juárez en el estadio Nemesio Diez, en el partido de vuelta de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con un marcador final 0-0, global 2-1, logrando avanzar a Semifinales. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Monterrey se convirtió en el primer semifinalista después de perder 1-2 ante América pero avanzar gracias al global de 3-2. Los Rayados, dirigidos por Domenec Torrent y con la presencia del español Sergio Ramos como referente defensivo, administraron su ventaja y resistieron los intentos del América por alargar la serie.

América 0-2 Monterrey (ida)

América 2-1 Monterrey (vuelta)

Global: América 2-3 Monterrey

El capitán de Rayados, Sergio Ramos festeja al final del partido de fútbol de vuelta en cuartos de final América vs Monterrey del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el Estadio Ciudad de los Deportes. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Con información de EFE.