Toluca vs. Juárez en cuartos de final Liga MX EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de vuelta?

Toluca vs. Juárez disputan el segundo boleto para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Shutterstock/toluca/juarez)

Juárez FC enfrenta a Toluca y visita el ‘infierno’ en el partido de vuelta en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los ‘Bravos’ cayeron ante los ‘Diablos Rojos’ del Toluca de locales con un marcador de 2 a 1 en contra sin la presencia de Alexis Vega por una lesión.

Ahora, los de la frontera requieren de un marcador a favor con una ventaja igual o mayor a dos goles para avanzar a las semifinales de la liguilla del futbol mexicano.

¿A qué hora ver el partido de vuelta de Toluca vs. Juárez en liguilla de Liga MX?

La vuelta del encuentro de la liguilla del Apertura 2025 entre Toluca y Juárez se lleva a cabo desde el estadio Nemesio Diez, casa de los ‘Diablos Rojos’ este sábado 29 de noviembre.

El silbatazo inicial para el juego de vuelta entre los dos equipos de la Liga MX está programado para las 7:05 p.m. del tiempo del centro de México.

Alexis Vega no jugó la ida de los cuartos de final ante Juárez. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Dónde ver Toluca vs. Juárez en los cuartos de final de Liga MX 2025?

El encuentro de cuartos de final del Apertura 2025 de Liga MX pasa en diferentes sitios de transmisión y son los siguientes:

Azteca 7 (TV abierta)

Sitio web de TV Azteca

App de TV Azteca

Canal 5 (TV abierta)

TUDN (TV de paga)

VIX Premium (requiere suscripción con costo)

Además, puedes consultar los momentos más destacados del juego y el resultado en El Financiero Deportes.

¿Cómo quedó el partido de ida de Toluca vs. Juárez en cuartos de final de Liga MX 2025?

El primer partido se jugó desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de los ‘Bravos’, el pasado miércoles.

Para sorpresa de todos fueron los locales quienes abrieron el marcador con un gol de vestidor gracias a un remate de cabeza de Murillo a pase del panameño José Luis Rodríguez.

Sin apuros, los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, dirigidos por Antonio Mohamed, se adueñaron de la pelota, de la mitad de la cancha y del partido.

Toluca FC venció a Juárez en la ida de cuartos de final del Apertura 2025. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Adelantaron líneas y presionaron desde la portería rival, aunque carecieron de puntería, sumado a que Sebastián Jurado tuvo tres intervenciones que evitaron el primero de los visitantes.

En la segunda mitad, Toluca volvió a salir en búsqueda del gol. El paraguayo Robert Morales falló con todo a favor en el minuto 46, pero el equipo insistió en el ataque y en el 56 empató con un gol de Antonio Briseño, gracias a una especie de ‘palomita’ medio descompuesta.

Los visitantes no se conformaron y fueron por más, fue así como en el minuto 66 apareció el líder goleador del campeonato, Paulinho, anotador de zurda en el área.

Los visitantes volvieron a carecer de contundencia, a pesar de lo cual se llevaron el triunfo que puso al equipo con todo a favor para acceder a la semifinal.

Este sábado, en el partido de vuelta, Juárez necesita ganar por dos goles de ventaja para avanzar a semifinales. Si empata queda eliminado por terminar en la fase regular en octava posición, muy por debajo del Toluca, actual campeón de la Liga MX.

'Bravos' de Juárez juega la primera liguilla en su historia. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuáles son los otros partidos de vuelta de cuartos de final del Apertura 2025?

Además del Juárez vs. Toluca, el resto de los partidos de vuelta que se juegan para definir las semifinales son los siguientes: