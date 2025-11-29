Tigres vs. Tijuana EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY la vuelta de cuartos de final Liga MX?

Tigres vs. Tijuana es uno de los partidos de vuelta en cuartos de final del Apertura 2025, Liga MX.

Después de una ida donde Tijuana goleó a Tigres en cuartos de final del Apertura 2025, viene una segunda oportunidad para que los felinos reviertan un marcador adverso o Xolos adelanten más y así alcanzar las semifinales de Liga MX.

La liguilla de Liga MX no da respiro, y la vuelta de cuartos de final entre Tigres y Tijuana representa una de las llaves más emocionantes de esta edición del Apertura 2025. Este sábado también juegan Monterrey vs. América.

Con el Volcán como escenario, los felinos necesitan una remontada épica, mientras Xolos llega con la moral por las nubes y una buena ventaja en el marcador.

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es la vuelta Tigres vs. Tijuana?

La revancha entre Tigres y Tijuana se disputa este sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Universitario, conocido como ‘El Volcán’. El partido arranca a las 21:10 horas (tiempo del Centro de México).

Este encuentro es decisivo para ambos equipos, pues además de la amplia ventaja que forjaron los Xolos con Gilberto Mora, su joven estrella, se juegan el pase a semifinales. Aquí los detalles puntuales:

Fecha : sábado 29 de noviembre de 2025

: sábado 29 de noviembre de 2025 Horario : 21:10 horas

: 21:10 horas Sede: Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León.

Transmisión en vivo del futbol hoy: ¿Dónde ver el partido de Tigres vs. Xolos?

La buena noticia para los amantes del futbol es que la transmisión del partido estará disponible a través de diversas opciones; desde TV abierta hasta plataformas de streaming oficiales, lo que garantiza cobertura nacional en vivo.

Dónde ver el partido de vuelta: TV Azteca (Canal 7), así como su aplicación y plataformas oficiales.

Para los que no pueden estar frente al televisor, en El Financiero Deportes te compartimos las actualizaciones más relevantes, marcador y quién pasa a semifinales del Apertura 2025.

¿Qué pasó en la ida? El 3-0 de Tijuana vs. Tigres que marcará la serie

En la ida de los cuartos de final, disputada el pasado miércoles en el Estadio Caliente, Tijuana pasó por encima de Tigres con un contundente 3-0.

La noche fue de dominio absoluto fronterizo. Kevin Castañeda abrió la cuenta con un derechazo potente desde fuera del área que dejó sin reacción al arquero rival. Luego, Mourad El Ghezouani amplió la ventaja con un cabezazo tras tiro de esquina, y finalmente Gilberto Mora selló la goleada con una definición precisa dentro del área.

Tigres lo intentó, especialmente tras los cambios, pero no vulneró la solidez defensiva de Xolos. Sus aproximaciones, aunque constantes, no alcanzaron. Con este resultado, la serie terminó a favor de Tijuana.

Qué necesita cada equipo en la vuelta

Tigres cerró la fase regular del Apertura 2025 con números sólidos: goles a favor, buen posicionamiento defensivo, y etiqueta de favorito.

Pero en la Liguilla, los ‘fantasmas del pasado’ recuerdan que la historia no cuenta: lo decisivo es dejarlo todo en la cancha. Tijuana, tras avanzar desde el Play-In, vive un momento de confianza y determinación. Estás son sus condiciones a un paso de semifinales.

Tigres tiene la obligación de ganar por al menos tres goles para empatar en el global y avanzar a semifinales.

tiene la obligación de ganar por al menos tres goles para empatar en el global y avanzar a semifinales. Tijuana: un empate por el marcador que sea basta para clasificar; incluso si perdieran la vuelta 2-0, avanzan por el resultado en el global.

Para la afición, más allá de estadísticas, lo que está en juego es la emoción de una remontada histórica… o la ilusión concreta de semifinales tras más de 90 minutos de sufrimiento.