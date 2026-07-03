¿Lloverá este sábado en CDMX y Edomex? El Valle de México espera temperaturas de hasta 26°C

El clima en el Valle de México para el sábado 4 de julio presentará un ambiente mayormente nublado. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en el Valle de México para el sábado 4 de julio presentará un ambiente mayormente nublado, con temperaturas que variarán notablemente entre las distintas ciudades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica mañanas frescas y tardes cálidas en la región.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex este sábado?

En la Ciudad de México, se esperan mínimas de 11.0°C y máximas de 25.3°C. Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, registrará temperaturas entre 11.0°C y 25.0°C, con cielo nublado y viento de 6 km/h.

Toluca tendrá un ambiente más frío, con mínimas de 6.0°C y máximas de 20.7°C. Ecatepec de Morelos alcanzará hasta 26.0°C, con una mínima de 11.3°C. La diferencia térmica entre Toluca y Ecatepec será de hasta 5.3°C en las máximas.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este sábado?

La región del Valle de México tendrá un cielo predominantemente nublado durante el día.

Aunque el SMN no indica una alta probabilidad de lluvia puntual para el sábado en todas las zonas, se mantiene la vigilancia por posibles chubascos aislados en algunas áreas por la tarde.

El viento en la Ciudad de México y Naucalpan será moderado, con velocidades de 6 km/h.

En Ecatepec, el viento será de 5 km/h, mientras que en Toluca registrará solo 3 km/h. Estas condiciones se deben a la influencia de canales de baja presión sobre el país.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 4 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 5 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Lunes 6 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Para el inicio de la próxima semana, las condiciones se mantendrán similares.

Se esperan cielos nublados y temperaturas estables, con mínimas alrededor de los 11°C y máximas que no superarán los 25°C, lo que sugiere un ambiente templado para el Valle de México.

¿Cómo prepararse para el clima del fin de semana?

Ante las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

Aunque el cielo esté nublado, el uso de protector solar es importante para proteger la piel de los rayos ultravioleta.

Se sugiere vestir ropa ligera durante el día y llevar una chamarra o suéter para la mañana y la noche, cuando las temperaturas bajan.

Tener un paraguas a mano puede ser útil si se presenta algún chubasco inesperado en la Ciudad de México o el Estado de México.

¿Hay alertas climáticas para el Valle de México?

El SMN y Protección Civil de la Ciudad de México y el Estado de México monitorean constantemente las condiciones climáticas.

Hasta ahora no se han emitido alertas por fenómenos extremos específicos para el sábado, pero se insta a la población a seguir las actualizaciones oficiales.

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