Gran final de Miss México 2025: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a la ganadora?

Tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo, las miradas de los concursos de belleza se dirigen hacia Nuevo León, en donde se celebrará la gran final de certamen Miss México 2025.

Año con año, esta competencia reúne a representantes de todas partes del país en una sola sede con una esperada celebración en la que no sólo se premia la belleza sino múltiples factores en la espera de amplificar las voces de las mujeres.

¿Cuándo y dónde es la gran final de Miss México 2025?

La gran final de Miss México se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Auditorio Santiago en Santiago, Nuevo León, a pocos kilómetros de la ciudad de Monterrey.

Eventos : Final de Miss México 2025

: Final de Miss México 2025 Fecha : Domingo 30 de noviembre de 2025

: Domingo 30 de noviembre de 2025 Hora : 16:00 hrs. (tiempo den centro de México)

: 16:00 hrs. (tiempo den centro de México) Sede: Auditorio Santiago, en Santiago, Nuevo León

El evento está programado para iniciar a la misma hora de forma presencial, de acuerdo con el sistema de boletaje UR Ticket, y mediante su transmisión oficial. Tendrá su culminación las 19:00 hrs., de acuerdo con las mismas fuentes.

¿Dónde ver la gran final de Miss México 2025 EN VIVO?

Este año, la transmisión del esperado certamen Miss México 2025 se podrá ver completamente en vivo mediante la programación en cadena nacional de Canal 6 Multimedios.

Además de su disponibilidad mediante TV abierta en muchas regiones y servicios de TV de paga, se puede ver mediante su sitio web y canal de YouTube.

¿Qué hará en la gran final de Miss México 2025?

El certamen nacional Miss México premia las habilidades, presencia y los talentos de sus participantes. Como es común en este tipo de competencias, además de las tradicionales pasarelas, hay entrevistas y exposición de proyectos personales por cada participante para transformar a sus comunidades.

Este año, participan representantes de 22 estados del país que no únicamente participarán por un título, sino que se hallan en disputa:

Miss México 2025

Miss México Supranational 2027

Miss México Cosmo 2026

Miss México Top Model of the World 2026

Miss México RIC 2026

La ganadora de Miss México será la sucesora de Maryely Leal, quien ostentó la corona durante el último año: “Ha sido un honor llevarte en el pecho México. Te representé con mi mensaje de vida, mis valores intactos y la dignidad que jamás solté. Miss México gracias por tanto”, expresó en redes sociales.

La organización agradeció a la reina de belleza, que cederá su corona hoy: “Gracias por un reinado que marcó nuestra historia con elegancia, fuerza y un corazón inmenso. Nos sentimos profundamente orgullosos de tu paso por Miss World, donde demostraste tu esencia, tu dedicación y todo lo que representa ser una verdadera reina”.

La organización reconoció el papel de Leal como “un legado que seguirá inspirando”. Y aunque hoy tiene que soltar la corona, creen que consideran que seguirá inspirando a las próximas generaciones: “Gracias por entregarlo todo. Tu reinado no termina… se transforma y continúa contigo, dondequiera que vayas".