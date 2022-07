Sandra Ávila Beltrán: ¿Quién es la llamada ‘Reina del Pacífico’?

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, actualmente tiene 61 años y es una de las mujeres ligadas al narcotráfico más importantes de los últimos años; siendo sobrina de Miguel Angel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y pareja de Juan Diego Espinoza Ramírez alias ‘El Tigre’, fue detenida en 2007 y liberada en 2015.

Cuando fue detenida se le imputaron los delitos de lavado de dinero y narcotráfico en México y Estados Unidos, además de ser señalada como intermediaria entre los cárteles de Sinaloa y Juárez con grupos de Colombia, país de donde es su expareja.

Aquellas acusaciones nunca fueron realmente comprobados en los tribunales, por lo que fue declarada no culpable de los cargos de narcotráfico y asociación delictiva en Estados Unidos, aunque sí por apoyar económicamente a una persona ligada al narco.

En agosto de 2012, fue extraditada a Estados Unidos, y un año más tarde, en 2013, se declaró culpable en una Corte Federal para Distrito Sur de Florida, por lo que fue sentenciada a 70 meses de prisión, equivalentes a cinco años.

‘La Reina del Pacífico’ pasó un año en un penal de Nayarit, y luego de descartar su culpabilidad en los delitos antes mencionados, quedó en libertad el 7 de febrero de 2015 gracias a lo dictado por un Tribunal Unitario de Jalisco.

Sandra fue apodada por los medios de comunicación mexicanos como ‘La Reina del Pacífico’ gracias al área donde presuntamente operaba. También es relacionada con Rafael Caro Quintero por ser presuntamente parte de su familia paterna.

Series donde aparece ‘La Reina del Pacífico’

En la serie Narcos: México, donde aparecen personajes como Miguel Ángel Felix Gallardo, Ernesto ‘Don Neto’ Fonseca Carrillo y Amado Carrillo Fuentes, por mencionar algunos, también figura Álvila Beltrán, interpretada por la actriz Teresa Ruiz; es uno de los personajes principales en la primera y segunda temporada.

La historia de ‘La Reina del Pacífico’ también fue retomada para La Reina del Sur, serie que protagoniza Kate del Castillo y narra el ascenso al poder de Teresa Mendoza, una mujer que se enamora de hombres involucrados en el narco y termina dentro del mundo del tráfico de drogas internacional, que termina siendo una de las más poderosas en su gremio.

‘La Reina del Pacífico: Es la hora de contar’

El periodista Julio Scherer García escribió el libro ‘La Reina del Pacífico: Es la hora de contar’ con base en una serie de entrevistas que le realizó a Sandra Ávila donde ella se muestra ‘transparente’ con su vida y con lo que es pertenecer ‘desde la cuna’ al narcótráfico, sin haberlo elegido.

“Sandra Ávila nos presenta las entrañas de ese mundo gobernado por la muerte, pero también habla de su intimidad. ‘Y en la lucha por mostrarse dueña de sí misma’ -como escribe Scherer-, resulta contundente. ‘Me he emborrachado con la vida y he padecido crudas de las que me he levantado. Ahora tropiezo con los muros de mi celda entre la depresión y el ánimo, medio muerta y medio viva, caída y vuelta a levantar...’”, describe la página de La Casa del Libro.

Sandra Ávila Beltran reaparece en TikTok

Después de siete años de ser puesta en libertad, aparecieron una serie de cuentas -no verificadas- en redes sociales que presuntamente pertenecen a ‘La Reina del Pacífico’; incluso ella ‘lo reitera’ en más de un video, sobre todo en la plataforma de TikTok.

“Sí soy, para todas las personas que se preguntan sí soy la verdadera, la real. Sí”, dijo en un video.

La presunta cuenta de TikTok ya cuenta con casi 40 mil seguidores y sus videos ostentan 42.5 mil me gusta hasta el momento. Por otra parte, en Instagram tiene apenas 3.6 mil seguidores.

Presunta cuenta en TikTok de Sandra Ávila Beltrán.

Entre las situaciones en las que supuestamente se ha dejado ver Ávila Beltrán son haciendo una maleta después de bañarse, esperando su turno para ser atendida en el banco y recostada en su cama.

No se ha verificado si estas cuentas realmente pertenecen a Ávila Beltrán o solo están utilizando su nombre para subir contenido a su nombre.