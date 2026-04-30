Entrega la gobernadora Evelyn Salgado 8 Distintivos a prestadores de servicios turísticos comunitarios en Proyectos de Guerrero

En un acto de justicia social y con el firme propósito de promover la diversificación en la principal actividad económica de la entidad, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, entregaron 8 Distintivos a prestadores de servicios turísticos comunitarios en Proyectos de Guerrero. Con esta acción se fortalece el trabajo a favor de este sector, impulsando estrategias que permitan ofrecer más y mejores servicios a los visitantes.

En el Pabellón Guerrero, la gobernadora dijo que esto es un acto de gran relevancia, pues mediante esta entrega, se reconoce a los municipios de Leonardo Bravo, Chilpancingo, Acapulco, Atoyac y Pilcaya, a través de los proyectos de Senderos y campamentos La Ciénega, Senderos de la Estancia Corazón y Aroma Café, Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Cumbre del Cielo, Bio ruta Viverista, Viveros Mundo Exótico, Viveros Yolihuani Fuente de Vida y Parque Llanos de Tepoxtepec.

“Hoy nos sumamos a esta visión de Sectur y de Fonatur, para promover todos los destinos de Turismo comunitario, para recuperar nuestras raíces”, señaló en su mensaje la gobernadora.

Acompañada por el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, la mandataria destacó que este tipo de acciones permiten fortalecer la premisa de que Guerrero tiene lugares maravillosos y es mucho más que playa.

En su participación, el titular de Turismo en Guerrero explicó que estos son los primeros ocho certificados de un total de 13 proyectos que se desarrollan en la entidad. “Verdaderamente damos un paso muy importante y vamos a trabajar de la mano. Este es el gran inicio, para poder desarrollar de una forma importante, pero sobre todo con una ruta clara el turismo comunitario en el estado”, puntualizó.