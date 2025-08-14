Oposición ‘se pone de aguafiestas’: Analiza faltar a la toma de protesta del Poder Judicial

En la imagen, Ricardo Anaya quien aseguró que la oposición analiza si presentarse a la toma de protesta del Poder Judicial (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La oposición en el Senado analizará participar o no en la toma de protesta a los nuevos integrantes del Poder Judicial, informó el coordinador parlamentario del PAN, Ricardo Anaya.

El panista criticó que actualmente el Pleno del Senado esté en ajustes, pues “están preparando su fiesta para coronar este proceso fraudulento, que arrancó con la selección de incondicionales que filtró a los suyos, para que a punta de acordeones los pudieran colocar en el Poder Judicial.

“Reiteramos que la mal llamada reforma judicial y la elección judicial fue un fraude de principio a fin”, agregó Anaya.

Así será la toma de protesta del Poder Judicial 2025

Sobre la ceremonia, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, adelantó que los senadores se mantendrán en sus escaños, y los juzgadores serán colocados en las galerías; sin embargo, sus invitados serán enviados a un hotel.

“Se ha dispuesto que tenga una sede alterna para los familiares en el hotel que está contiguo, para que rindan protesta exclusivamente los juzgadores, pero que tengan oportunidad sus familiares, porque siempre hay el interés”, dijo.

Para el caso de ministros y magistrados electorales, y del Tribunal de Disciplina, se prevé que sí se asigne lugar en el Pleno a sus invitados.

“Es que para el caso de magistrados y jueces es muy complicado por el número. Sí, son más de 800. Y en el caso de los que integrarán la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Disciplina Federal Judicial, ellos sí tendrán la posibilidad”, explicó.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la toma de protesta del PJ?

Las tomas de protesta arrancarán a las 20:00 horas y perfiló que culminen a las 2:00 horas del 2 de septiembre.

Aunque el salón del Pleno sigue ajustándose, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aseguró que ya está todo listo.

“Por eso hoy sesionamos en el antiguo Senado y lo seguiremos haciendo las dos semanas restantes, o tres, ya no sé que quedan de sesiones de la Permanente antes del 1 de septiembre”, dijo en entrevista previa a instalar el Grupo de Amistad con Palestina.

Al ser cuestionado sobre que Hugo Aguilar, futuro presidente de la Corte, afirmó que no será presionado por ningún grupo político, dijo que habrá división y colaboración.