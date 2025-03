Noroña, su protagonismo y el acercamiento con ministros

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tuvo dos momentos ‘destacables’ este miércoles de ceniza. Primero, compartió el desayuno con el ministro Alberto Pérez Dayán (quien votó en el sentido que esperaba la ‘4T’ en la reforma judicial), encuentro que –dijo– fue amistoso pues se conocen de hace tiempo y no tuvo como objeto que se sume a Morena. El segundo fue cuando decidió convertirse él mismo en protagonista del pronunciamiento con motivo del Día de la Mujer. Comenzó a relatar, con la voz entrecortada, la historia de su abuela, hasta que no pudo y rompió en llanto. Pero aun así no dejó su acidez política, pues dijo que su abuela padeció a un esposo que se “acalderonó”, porque era “maltratador”.

En la Corte comienza ya la retirada

La SCJN prepara todo para tocar las golondrinas. A unos meses de su completa transformación, los ministros empezaron a tomar las medidas necesarias para una transición tranquila. Para ello, a partir de abril, el pleno sesionará ya sólo dos días y no tres, como lo hace actualmente, y las salas, que se reúnen todos los miércoles, ahora sólo se verán una vez cada 15 días. Esto para completar los engroses que tengan pendientes. Además, establecieron grupos de trabajo para la rendición de cuentas y que todo quede claro antes del 1 de septiembre, cuando lleguen los nuevos integrantes de la Corte. Empieza el adiós.

Acarreo al Zócalo… de diputados

No habrá la producción de leyes reglamentarias que se esperaba en este periodo de sesiones, pero eso sí, en la Cámara de Diputados ya tienen todo listo, con autobuses y todo, para ir el domingo al Zócalo a apoyar a la presidenta en la lucha contra los aranceles de Trump. En la coordinación de la bancada guinda aseguran que “no hay instrucciones para movilizar a nadie, pero sí habrá camiones pagados con las subvenciones del grupo parlamentario para trasladar a los legisladores”. Y aclaran, “si alguien quiere pagar de su sueldo el traslado de algunos invitados, lo puede hacer”. Pero no, ¡no es acarreo, eh!, “con nosotros no se conoce eso, el acarreo está en el sepulcro de donde nunca debió haber salido”, deslizó Ricardo Monreal.

Y encima ‘Alito’ pone condiciones a expriistas

Si bien Alejandro Moreno abrió las puertas a exmilitantes para retornar al PRI, durante la conmemoración de su aniversario 96, ayer el senador y dirigente nacional del partido advirtió que no será un cheque en blanco, pues deben “sumar” y aportar a la unidad. “Necesitamos compañeros que tengan carácter y determinación para combatir este gobierno cínico y corrupto, y no andar de quedabien con Morena”. ¿Y no es también cinismo querer que vuelvan cuando muchos abandonaron su militancia precisamente por sus manejos en la dirigencia?

Contra el fentanilo... ¡hasta en los nopales!

En la frenética lucha contra el fentanilo, ¡no por complacer a Trump, eh!, sino porque “no queremos que el fentanilo llegue a ninguna parte”, según ha reiterado la presidenta, ahora las fuerzas del orden andan a la caza de esta mortal sustancia hasta por debajo de las piedras. Y no lo encontraron sepultado en piedras, sino entre paquetes ¡de nopales! La Marina informó mediante un comunicado que logró incautar 32 kilos de la droga ilegal que tanto daño ha hecho, y no sólo en materia de salud pública, sino en el ámbito económico, por los aranceles. Cuando se trata de mostrar resultados, cualquier esfuerzo abona, ¿qué no?