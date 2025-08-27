Profeco alerta sobre lote de champú posiblemente contaminado con bacteria; ¿cuál es y cómo identificarlo?

Profeco advierte la potencial presencia de una bacteria en un lote de champú (Fotoarte: El Financiero / Créditos: shutterstock, Profeco).

¡Cuidado con el champú que utilizas! Y no sólo porque puede no ser para tu tipo de cabello, sino que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó un lote potencialmente contaminado por una bacteria.

Así que presta mucha atención, ya que, en caso de que uses esta marca, puede haber “reacciones de mediana gravedad” en algunas personas. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cuál es el champú posiblemente contaminado por una bacteria?

De acuerdo con un comunicado de la Profeco, hay en circulación un total de 904 productos ‘Shampoo Totale’ de la marca de productos Henkel Capital que podrían estar contaminados.

El proveedor realizó una serie de análisis microbiológicos internos, de modo que detectaron la posible presencia de la bacteria Klebsiella Oxytoca.

Según explican, se trata del lote ‘1G27542266’, el cual puede “identificarse al percibir olor fétido y desagradable”, además de que puede haber riesgos a la salud.

“Al usar el champú existe la posibilidad de infecciones oculares, nasales y cutáneas en personas sanas, así como otras reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunocomprometidos”, informa la Profeco.

Quienes identifiquen una unidad contaminada de este producto deberán comunicarse con la empresa “mediante el correo electrónico sacli@henkel.com o al número telefónico 800 0072 254”.

Ésta, “les indicarán cómo enviar la fotografía del producto para recibir en su domicilio un champú en buenas condiciones, sin costo y devolver el dañado con una guía pre pagada por Henkel”, de acuerdo con el organismo gubernamental.

De acuerdo con un comunicado emitido por Henkel emitido en mayo, ya retiran las 904 unidades, las cuales distribuyeron entre sus redes de intermediarios en todo el país pero potencialmente llegaron a tiendas minoristas.

Para mayores referencias, “se presenta en una botella plástica verde de un litro con el lote 1G27542266 impreso a un costado del envase; su European Article Number (EAN) es 7501438375850”, puntualiza la empresa.

“En caso de presentar cualquier tipo de sintomatología o bien, tener preguntas médicas, es necesario consultar a un doctor de inmediato”, informan.

La Profeco informa que, desde febrero que se detectó la posible presencia de la bacteria, la empresa “ha recibido solo un reporte de un producto dañado refiriendo olor fétido”; sin embargo, la campaña para retirar las unidades infectadas estará vigente hasta febrero de 2026.

De acuerdo con la Dra. Rosa María Wong, Jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, esta bacteria “usualmente no causa enfermedad, solo en ciertas condiciones”.

Según explica un blog de la UNAM, las personas en riesgo son las que tienen “sistemas inmunitarios debilitados, personas con estancia en cuidados intensivos, hospitales, adultos mayores, personas con padecimientos pulmonares crónicos y recién nacidos”.

En diciembre pasado, reportamos un brote de la bacteria en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, en ésta última entidad se reportaron la muerte de 13 menores de edad. Ante esto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria para advertir a los profesionales de la salud y al sector médico al respecto.