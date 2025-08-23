Disney Store en CDMX: ¿cuándo abren la siguiente sucursal en Edomex? Los productos EXCLUSIVOS que venden

La próxima Disney Store en el área metropolitana se planea en Metepec, Estado de México.

La magia de Mickey Mouse y sus amigos llega a México con la inauguración de la Disney Store en CDMX, la primera tienda en su tipo en Latinoamérica, pero no la única, pues tiene más aperturas en puerta.

Productos exclusivos, mercancía de tus personajes favoritos y más puedes encontrar en esta tienda, inaugurada el viernes 22 de agosto en el Centro Comercial Perisur, en CDMX.

Esta experiencia de los diferentes mundos de The Walt Disney Company no solo se podrá vivir al sur de la CDMX, pues en el Estado de México también habrá una tienda muy similar, de acuerdo con Luis Lomelí, vicepresidente de Disney Consumer Products.

Disney Store en el Estado de México: ¿Dónde es la próxima apertura?

A escasas semanas de la apertura de Disney Store en Perisur, Lomelí destacó en entrevista con El Financiero que la magia no se mantiene exclusiva en este sitio de 400 metros cuadrados.

La próxima Disney Store se abre en Metepec, Estado de México. (Roberto Medina / Cortesía para El Financiero)

En próximas semanas, el municipio de Metepec, en el Estado de México, tendrá la apertura de este sitio en el que venden productos con licencias de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

Fecha de inauguración de Disney Store Metepec

La inauguración de Disney Store Metepec es el próximo viernes 5 de septiembre de 2025. Todavía no hay una sede confirmada, ni horario de inauguración.

Esta expansión refleja el compromiso de Disney de llevar su magia a más familias mexicanas y satisfacer la demanda de productos de la marca, de acuerdo con el ejecutivo.

Disney Store en México: ¿Dónde más van a abrir más tiendas?

Además, ya evalúan otras ciudades del país para extender este proyecto, que nace como una alianza entre The Walt Disney Company y Liverpool.

“El 2026 estamos evaluando diferentes plazas, no tenemos todavía cerrado nada, pero sí estamos evaluando qué vamos a expandir a diferentes ciudades, adicionalmente a la Ciudad de México”, aseguró.

Desde temprano, la gente se formó afuera de la Disney Store, que se inauguró en Perisur el 22 de agosto. (Roberto Medina / Cortesía para El Financiero)

Así es la Disney Store Perisur en CDMX

Desde la mañana del viernes, una larga fila se encontraba a las afueras del local de Disney Store para recibir junto al icónico Mickey Mouse toda la magia de Disney.

En cuanto uno entra, se olvida de que está en una plaza comercial y se adentra en aquellos mundos de sus películas favoritas; desde clásicos como La Sirenita y Toy Story hasta cintas más modernas.

Con zonas interactivas y temáticas de algunas películas, carteles, posters y más es que sus visitantes no solo van a una tienda, sino que viven una experiencia digna de fanático de Disney.

¿Qué venden en Disney Store en Perisur, CDMX?

A lo largo y ancho de sus 400 metros, puedes encontrar juguetes, playeras, tazas, peluches, sudaderas y otros souvenirs, que van desde termos hasta llaveritos con Dumbo, Simba, Stitch y otros queridos personajes.

Sin embargo, esta es una experiencia diferente de compra, asegura Lomelí, pues hay productos exclusivos de Disney que no se venden en Liverpool y solo se pueden conseguir si los importas.

La Disney Store de Perisur tiene varias zonas temáticas e interactivas. (Roberto Medina / Cortesía para El Financiero)

“Sentimos que la tienda es perfecta para el mercado mexicano. Hoy tenemos 70 espacios dentro de Liverpool donde comercializamos mercancía similar y ha sido muy exitosa. Entonces, obviamente, nos dio la pauta para abrir esta tienda que aparte va a tener productos exclusivos, diferenciados y únicos que les vamos a ofrecer a nuestros, consumidores y a las familias en el mercado mexicano”, comparte.

Con información de Juan Carlos Cruz