Disney abre en México la primera tienda oficial de Latinoamérica: ¿En qué centro comercial está?

Walt Disney Company inauguró este viernes su primera Disney Store en México, la cual será la primera en su tipo en América Latina. En ella se ofrecerán productos como juguetes, playeras, tazas, peluches, sudaderas y otros souvenirs de las marcas Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

“Sentimos que la tienda es perfecta para el mercado mexicano. Hoy tenemos 70 espacios dentro de Liverpool donde comercializamos mercancía similar y ha sido muy exitosa. Entonces, obviamente, nos dio la pauta para abrir esta tienda que aparte va a tener productos exclusivos, diferenciados y únicos que les vamos a ofrecer a nuestros, consumidores y a las familias en el mercado mexicano”, señaló Luis Lomelí, vicepresidente de Disney Consumer Products.

¿Dónde está ubicada la primera Disney Store en Latinoamérica y cuáles son sus planes a futuro?

En entrevista con El Financiero, el directivo explicó que en los 400 metros cuadrados de la Disney Store, ubicada en el centro comercial Perisur, contarán con zonas interactivas para que los consumidores, en especial los niños, vivan una experiencia dentro de los mundos de Disney y sus productos.

Lomelí adelantó que en septiembre abrirán otra tienda en Metepec, Estado de México, mientras que para 2026, la compañía evalúa expandirse a otras ciudades del país.

“El 2026 estamos evaluando diferentes plazas, no tenemos todavía cerrado nada, pero sí estamos evaluando qué vamos a expandir a diferentes ciudades, adicionalmente a la Ciudad de México”, aseguró.

Sobre la mercancía, comentó que existe una ecuación “muy buena” de valor y precio, a la medida del consumidor mexicano.

Luis Lomelí afirmó que el próximo año será uno de los mejores para Disney, con el lanzamiento de películas como Moana, Spider-Man, Toy Story 5, una entrega de The Mandalorian y una nueva cinta de Avengers.

Pronóstico de Walt Disney para 2025 defrauda a inversionistas

Mientras tanto, para este año Walt Disney Company decepcionó a Wall Street con un pronóstico tibio de ganancias afectado por las dificultades de sus negocios de cine y televisión.

Las ganancias deberían aumentar un 18 por ciento, hasta los 5.85 dólares por acción, en el año fiscal 2025, sin incluir algunos costes, según anunció la compañía el miércoles 6 de agosto. Esta previsión fue inferior a la que esperaban algunos analistas y empañó un informe del tercer trimestre, mayormente positivo, que mostró la fortaleza de los parques temáticos y el streaming, dos negocios en crecimiento.

Wall Street quería que la previsión de ganancias por acción ajustadas subiera a 6 dólares, dijo Jason Bazinet, analista de Citigroup Global Markets. “Creo que es bastante sencillo”.

Con información de Bloomberg.