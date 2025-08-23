Flow Capital 2025: Horarios, cartelera completa y cómo llegar al concierto gratis en la CDMX

El cartel del Flow Capital 2025 está encabezado por el reguetonero El Bogueto, quien podría cantar temas como ‘Desnúdate’. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Bandidas y bandidos, ¿listos para disfrutar del Flow Capital 2025? Luego de semanas de espera, el festival de música urbana, en donde se darán conciertos gratis en la Ciudad de México se realiza hoy.

El evento es organizado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) y está diseñado para ofrecer un espacio de encuentro cultural y musical, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Juventud.

A diferencia de años anteriores —en los cuales se presentaron artistas como El Tri o la banda de rock Caifanes— el Flow Capital 2025 reunirá a exponentes destacados del reguetón, así como talentos emergentes de la música urbana.

¿A qué hora y dónde será el Flow Capital 2025?

El festival de música urbana se llevará a cabo hoy, sábado 23 de agosto de 2025, en la Plaza de la República, también conocida como el Monumento a la Revolución, por lo cual el acceso es libre.

La cita es a las 2:00 de la tarde. Por ahora, no se han compartido los horarios en los que se presentará cada uno de los artistas invitados; sin embargo, es posible que los de mayor renombre como el reguetonero El Bogueto, cierren el evento.

El Flow Capital busca consolidar un espacio donde los jóvenes puedan convivir en un ambiente de respeto, escuchar música y, al mismo tiempo, participar de una celebración que reconoce su papel en la vida social y cultural de la capital.

Cartelera completa: ¿Quiénes estarán en el Flow Capital 2025?

¡Quiere que le ponga música pa’ que baile hasta abajo la bebé! Si lo tuyo es el reguetón, el rap y todo lo que tenga que ver con lo urbano, el evento está diseñado para ti, ya que contará con artistas como Yng Lvncas, Yoss Bones y Pablito Mix.

La cartelera completa es la siguiente:

El Bogueto

Yng Lvcas

Yoss Bones

Sayuri y Shopolov

Pablito Mix

DJ Esa Mi Pau

Pauli

Barbie Chola

Aunque uno de los más esperados es El Bogueto, nombres como Yoss Bones (quien ha colaborado con artistas como Santa Fe Klan) y Barbie Chola destacan dentro de la programación como ejemplos del protagonismo femenino en la escena urbana, un fenómeno que ha ido tomando mayor relevancia en los últimos años.

Cada uno de los artistas aportará su estilo particular. Desde la fusión de sonidos tradicionales con beats urbanos, hasta propuestas más experimentales con tintes de trap y hip hop.

Algunos de los éxitos que se podrían escuchar esta noche son La Bebé (una colaboración de Yng Lvcas con Peso Pluma), Vaquero (una canción de El Bugueto con El Malilla) y Debo entender (tema de Yoss Bones con el rapero Santa Fe Klan).

¿Cómo llegar al Flow Capital 2025? Ruta, recomendaciones y más

El festival se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, la manera más sencilla de llegar es a través del transporte público, para ello, puedes usar el Metro o el Metrobús de la Ciudad de México.

Las estaciones que te quedan más cerca son las siguientes:

Metro : Estación Revolución de la línea 2, de color azul.

: Estación Revolución de la línea 2, de color azul. Metrobús: Estación Revolución de la línea 1, de color rojo.

Dado que el concierto es gratuito y tendrá lugar en un espacio público emblemático, se espera una asistencia masiva. Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para asegurar un lugar cercano al escenario.

Las medidas de seguridad incluirán revisiones en los accesos, por lo que no se permitirá ingresar con bebidas alcohólicas, armas, objetos punzocortantes ni mochilas de gran tamaño.

El evento se realizará al aire libre y, según los pronósticos meteorológicos, es posible que haya lluvias durante la jornada. Por ello, se recomienda portar ropa y calzado cómodos, así como impermeables ligeros.