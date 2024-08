¿Quién es Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte y próximo integrante del gabinete de Sheinbaum?

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será el próximo coordinador de Política y Gobierno durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, anuncio este jueves 1 de agosto la virtual presidenta electa.

En conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que una de las funciones principales del ministro en retiro será dar seguimiento o vigilar las iniciativas constitucionales de su gestión, entre ellas, la reforma al Poder Judicial que se prevé presentar en septiembre próximo en el Congreso de la Unión.

“Son 18 reformas constitucionales y otras reformas que en su momento vamos a plantear y que es indispensable darle todo el seguimiento, y evidentemente (Arturo Zaldívar) va a estar trabajando en coordinación con el jefe de oficina con la Secretaría de Gobernación”, resaltó frente a medios de comunicación.

Tras ser designado, Zaldívar agradeció a Sheinbaum el “privilegio” de integrar su gabinete y recordó la ocasión que coordinó los foros de diálogo sobre la reforma judicial.

“Este nombramiento me honra, me emociona y me compromete. Es para mí un privilegio de vida poder acompañar como parte de su equipo a la primera presidenta de México, una mujer comprometida, brillante, científica y cercana a la gente”, expreso el exministro.

El también abogado asumirá su nuevo encargo el próximo 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum tome posesión como presidenta de México.

PERFIL: Él es Arturo Zaldívar, el ministro en retiro

Arturo Zaldívar fue expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, además de ser doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica. Fue profesor en la Escuela Libre de Derecho a nivel posgrado, impartiendo materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional.

Incluso, fue docente en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional, así como derechos humanos en la Universidad Panamericana. Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.

Durante su trayectoria ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica, además de ser ponente en numerosos congresos internacionales. También ha participado en programas de televisión, el último fue en el noticiero de Ciro Gómez Leyva.

El 2 de enero de 2019 fue electo ministro presidente de la SCJN y en noviembre de 2023 presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual fue aprobado en diciembre del mismo año. Desde entonces asumió el cargo de coordinador del eje de justicia en los Diálogos por la Transformación.