Profeco clausura gasolineras en Chiapas por ‘volarse la barda’ con litros incompletos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron un operativo interinstitucional en gasolineras de Chiapas, en las que clausuraron cuatro estaciones de servicio.

Como parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, los organismos también detectaron irregularidades que llevaron a la inmovilización de 41 instrumentos de medición.

Gasolineras clausuradas en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas

En Tuxtla Gutiérrez, las autoridades inspeccionaron cuatro estaciones, de las cuales tres fueron clausuradas temporalmente por irregularidades como falta de registros electrónicos coincidentes y el suministro incompleto de gasolina.

En la gasolinera ubicada en Libramiento Norte Poniente No. 245 no se realizó verificación al estar fuera de operaciones, pero ASEA inició un procedimiento para la revocación de su permiso por no presentar documentación válida.

En la estación de servicio de avenida Central Oriente No. 1390 se denunció penalmente por entregar 935 mililitros en lugar de un litro completo, ofreciendo 65 mililitros menos.

En el establecimiento Gasolina y Lubricantes Paso Limón (Libramiento Norte Oriente No. 2830), cinco instrumentos fueron inmovilizados por irregularidades en los registros electrónicos, y se impuso una clausura temporal total.

En la gasolinera Las María Correctos se inmovilizaron nueve instrumentos y se clausuró temporalmente por presentar autorizaciones vencidas.

En San Cristóbal de las Casas, las dos gasolineras inspeccionadas también fueron clausuradas:

Calzada de La Quinta No. 227 : Se inmovilizaron 12 instrumentos por incumplir normativas como no cortar el suministro de gasolina y exhibir autorizaciones caducadas.

: Se inmovilizaron 12 instrumentos por incumplir normativas como no cortar el suministro de gasolina y exhibir autorizaciones caducadas. Diagonal Ramón Larrainzar 93, San Ramón: Se detectaron 14 instrumentos irregulares y un tanque de gasolina mayor al autorizado.

Compromiso con los consumidores y el medio ambiente

Armando Ocampo Zambrano, titular de la ASEA, destacó que estas acciones responden a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de las operaciones.

Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, reafirmó el compromiso de la institución para vigilar el cumplimiento de las leyes y defender los derechos de los consumidores.

Este operativo refuerza los esfuerzos para asegurar que las gasolineras operen de manera transparente y segura, salvaguardando tanto el bolsillo como la confianza de los ciudadanos.