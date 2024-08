Mamá y hermana de Mariah Carey murieron el mismo día: ‘Mi corazón está roto’

La cantante Mariah Carey está viviendo momentos complicados, ya que dio a conocer la muerte de su madre, Patricia. Sin embargo, esta no sería la única pérdida de la artista, pues su hermana, Alison, murió el mismo día.

“Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, dijo el lunes la cantante ganadora del Grammy en un comunicado.

“Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera”, continuó el comunicado. “Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este tiempo imposible”, agregó la intérprete de ‘All I Want for Christmas is You’.

¿Qué pasó con la madre y la hermana de Mariah Carey?

El Times Union informó el lunes que Alison, de quien estaba distanciada Carey, murió a los 63 años por complicaciones con la función de sus órganos y que había estado en cuidados paliativos.

En cuanto a la causa de muerte de Patricia, mamá de Mariah Carey, hasta el momento es desconocida, pues en el comunicado de la cantante no se hizo mención.

La revista People fue la primera en reportar la noticia de sus fallecimientos y la declaración de Carey.

Mariah Carey lamentó la muerte de su mamá y su hermana. (Damian Dovarganes/AP)

¿Quién fue Patricia, la mamá de Mariah Carey?

Patricia fue una cantante de ópera formada en la prestigiosa escuela de artes Juilliard a quien Carey atribuye haber sido una inspiración desde una edad temprana.

“Cantaba pequeñas melodías en la casa para deleite de mi madre. Y ella siempre me animó”, escribió en sus memorias de 2020, The Meaning of Mariah Carey.

Patricia estuvo casada con Alfred Roy Carey, el padre de la cantante. Los padres se divorciaron cuando la cantante de ‘Vision of Love’ tenía 3 años.

¿Cómo era la relación de Mariah Carey con su mamá y su hermana?

Carey detalló su complicada relación con su madre y su hermana en sus memorias, en las que escribió que ella y Patricia a menudo se enfrentaban, lo que le causaba “mucho dolor y confusión”, y acusó a su hermana de ponerla en situaciones inseguras cuando era niña.

Mariah Carey relató en su libro de memorias que tenía una relación complicada con su mamá y su hermana. (SARAH YENESEL/EFE)

“Como muchos aspectos de mi vida, mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades contrapuestas. Nunca ha sido solo en blanco y negro, ha sido todo un arco iris de emociones”, escribió Carey en el libro.

“Nuestra relación es un camino sinuoso de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción. Un amor complicado ata mi corazón al de mi madre”.

Carey mantuvo el contacto con su madre e incluso grabó un dueto con ella en ‘O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus’ para el segundo álbum navideño de la cantante en 2010.