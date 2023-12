¿Mariah Carey y su novio Bryan Tanaka se separan tras 7 años de relación? Esto sabemos

‘All I Want for Christmas... is broke up?’ A pocos días de una de las festividades más populares en el mundo, Mariah Carey, quien se ha vuelto un ícono de la época gracias a su canción ‘All I Want for Christmas Is You’ se habría separado de Bryan Tanaka.

Carey y Tanaka, quienes tenían 7 años de relación, pasarían las festividades separados. El director creativo no irá a Aspen, lugar donde la cante acostumbra pasar Navidad con sus hijos mellizos, Moroccan y Monroe, producto de su matrimonio con Nick Cannon.

Los primeros reportes de su presunta separación fueron publicados por People, aunque otros medios locales empezaron a indagar sobre los motivos de su rompimiento.

Mariah Carey y Bryan Tanaka se conocieron en 2006. (Foto: Instagram @mariahcarey)

¿Por qué se estarían separando Mariah Carey y Bryan Tanaka?

Medios internacionales como Page Six reportan que el motivo de la separación fue que Tanaka quería formar una familia con la cantante, situación contraria a Carey, quien ya tiene dos hijos y, además, es 14 años mayor que él.

“Él quiere tener una familia. Ella no está en esa sintonía”, dijo una fuente a Page Six, pues el que inició como bailarín en una de las giras de la multipremiada artista no tiene hijos propios. Otra fuente aseguró al mismo medio: “Quiere empezar a tener su propia vida”, refiriéndose a Tanaka.

Mariah Carey y Bryan Tanaka no estarán juntos en Navidad. (Foto: Instagram @mariahcarey)

Los rumores sobre el rompimiento

Este 2023, fueron menos las veces que se vio a Mariah Carey y Bryan Tanaka juntos. De hecho, las especulaciones comenzaron cuando dijo a People que había tenido un año difícil, pero esperaba con ansia estas fechas.

“He estado esperando esta Navidad durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor”, dijo la cantante de ‘Obsessed’. “Estoy agradecida por todo, pero no fue mi versión más divertida de la Navidad”, agregó.

En noviembre, Tanaka no asistió a la gira Merry Christmas One and All, por lo que dichas especulaciones se acrecentaron. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la ruptura.

Actualmente, la intérprete de ‘Without you’ se encuentra en Aspen disfrutando las épocas decembrinas, mientras se desconoce dónde está Bryan Tanaka, pues no suele ser tan activo en redes sociales.