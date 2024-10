Preventa de Oasis en México: Fecha, hora, códigos y paso a paso para comprar boletos

¿Fuiste de los afortunados en conseguir código para Oasis? La preventa para alguno de los dos conciertos tiene indicaciones especiales y a pesar de que es con un código especial tendrás que estar al pendiente de todos los pasos.

El registro para conseguir uno de los códigos que darían acceso a la preventa de los conciertos en Ciudad de México fue el lunes 30 de septiembre y martes 1 de octubre, aquí te contamos los detalles para ingresar a la fila.

Oasis Oasis anunció una segunda fecha en la CDMX, (Foto: Especial El Financiero)

¿Cómo saber si me llegó código de Oasis?

Si te registraste el pasado lunes 30 y 1 de octubre para conseguir un código de acceso a la preventa, estos fueron enviados exclusivamente el miércoles 2 de octubre al correo que compartiste durante tu registro.

No olvides revisar la sección de spam en caso de no encontrarlo en tu bandeja principal. Recuerda que el registro no asegura recibir el código para la preventa para el concierto de Oasis en México.

“Aquí está tu código único para acceder a la preventa de la Ciudad de México para cualquiera de los shows anunciados. La preventa se llevará a cabo de 10 AM a 11:59 PM, hora local, el jueves 3 de octubre. Solo los fans que hayan sido seleccionados podrán acceder a la fila virtual para esta venta”, se puede leer en el comunicado.

Oasis anuncia la preventa exclusiva para fans. (Foto: Especial)

Paso a paso para la preventa de boletos de oasis en México

Si fuiste uno de los seleccionados, no olvides que la preventa es el jueves 3 de octubre en un horario de 10 AM a 11:59 PM para las dos fechas de conciertos.

Estos son todos los pasos para acceder a la preventa de boletos de Oasis. Recuerda que necesitas una cuenta de Ticketmaster con el mismo correo que usaste durante el sorteo, en caso de no tenerla puedes crearla en la página de Ticketmaster.

Entra a www.ticketmaster.com.mx

Busca la opción Oasis concierto y elige alguna de las dos fechas del 11 y 12 de septiembre.

Revisa que tus datos estén actualizados en la cuenta, pues llegara un código de verificación al teléfono que registraste para ingresar a la fila virtual

Mantenerte en la fila virtual hasta que sea tu turno

Al avanzar ingresa tu código exclusivo para acceder a la compra de boletos, el cual llegó al correo.

Selecciona la zona de tu preferencia o la que se encuentre disponible. Ten en cuenta que hay un límite de cuatro boletos por código

Avanza a la sección de pago e ingresa los datos de tu tarjeta.

Confirma tus datos de compra.

“Ten en cuenta que tu código exclusivo es intransferible y que el acceso a la preventa no garantiza boletos. Los boletos de la preventa estarán disponibles por orden de llegada”, menciona el correo.

Oasis Oasis confirmó un segundo concierto en la CDMX: (Captura: Instagram @Ocesa)

Precios: ¿Cuánto cuesta un boleto para ver a Oasis?

Según la información de los hermano Gallagher no hay precio dinámico para Norteamérica, por lo que se respetaran los precios dependiendo la zona.

Según la información que se ha filtrado en redes sociales, estos son los precios de los boletos, mismo que no han sido confirmados.

General A: 5 mil 490

General B: 2 mil 970

Verde B: 2 mil 634

Naranja B: 2 mil 192

Verde C: 1, 672

Naranja C: 1, 342

Fechas: ¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Oasis?

La gira mundial de Oasis iniciará el próximo 4 de julio en Reino Unido y hay dos fechas confirmadas el próximo 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la ciudad de México.

La banda llega en a México, Canada y Estados Unidos en agosto y septiembre: