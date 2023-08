‘Le pido el favor’: ‘El Chapo’ Guzmán solicita a juez que Emma Coronel lo visite en la cárcel

Desde la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, le escribió una carta al juez Brian Cogan para que su esposa Emma Coronel y sus dos hijas lo visiten.

En la misiva, el narcotraficante mexicano le explica al juez que Emma Coronel, quien será libre el próximo 13 de septiembre, podrá viajar a partir de esta fecha en ‘todo’ Estados Unidos, lo cual facilitaría su visita.

“Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga las niñas, ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y de esa fecha en adelante ella podrá viajar en todo el país ya que tendrá probatoria”, argumentó.

En el escrito, ‘El Chapo’ recordó que en ocasiones pasadas los fiscales se opusieron a que la exreina de belleza lo visitara justificando que ella podía pasar mensajes en contra de los testigos.

“Es absurdo ya que lo que se habla en visita todo queda grabado y aparte hay cámaras y pues ahora no hay esa preocupación de los fiscales”, agregó.

Por esta razón, Guzmán Loera pidió a Cogan que sus hijas Emali Guadalupe y María Joaquina también puedan llegar a visitarlo a la prisión ADX Florence. “Están estudiando en México y nada más pueden viajar a visitar a su papá en vacaciones, dos o tres veces al año máximo”, señaló.

La carta fue difundida por Marta Dhanis, periodista que cubre la fuente de tribunales estatales y federales de Nueva York.

¿Cómo será la vida de Emma Coronel luego de salir de prisión?

Luego de septiembre de este año, Coronel deberá vivir bajo una serie de condiciones que se estipularon en la corte. Estas estarán vigentes por cuatro años: