Producción y exportación de autos caen en noviembre

En noviembre, la producción de vehículos ligeros en México cayó 8.36 por ciento, marcando su cuarto retroceso anual consecutivo y el más profundo en siete meses, mientras que la exportación bajó 3.4 por ciento anual.

En el acumulado, de enero a noviembre, la producción y exportación registraron caídas de 1.46 y 1.63 por ciento, respectivamente, siendo el primer descenso anual en un lustro para ese periodo.

Durante noviembre, la producción de vehículos ligeros nuevos registró su cuarto retroceso anual, con una reducción de 8.36 por ciento anual y se ubicó en 322 mil 205 unidades, su desempeño más bajo desde la caída de 17.3 por ciento del mismo mes de 2021.

Además, la reducción de 8.3 por ciento fue la caída más profunda en siete meses, de acuerdo con el Reporte de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, elaborado por el INEGI.

“A pesar de esta ligera caída, noviembre de 2025 se mantiene dentro del top cinco de los mejores noviembres registrados”, comentó Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En el balance de enero a noviembre, la producción de vehículos sumó 3 millones 709 mil 533 unidades, cifra 1.46 por ciento inferior a la de igual periodo de 2024 y su primer decremento anual en un lustro.

“En el acumulado de enero a noviembre, se han producido más de 3.7 millones de unidades, cifra que refleja un descenso, pero este resultado se ubica como el segundo mejor registro histórico para los primeros 11 meses del año”, añadió la ejecutiva.

Por su parte, en noviembre, las exportaciones, que disminuyeron 3.45 por ciento al totalizar 279 mil 342 unidades, es decir que en el onceavo mes de 2025 se exportaron 9 mil 967 unidades menos que en el mismo periodo de 2024.

En el acumulado, la exportación registró una baja anual de 1.63 por ciento al alcanzar 3 millones 160 mil 741 unidades. Se trató, al igual que en la producción, de la primera caída anual para un acumulado en los primeros once meses desde hace cinco años.

“Respecto a las exportaciones, a pesar de la caída de 1.6 por ciento respecto a 2024, los primeros 11 meses de 2025 se colocaron como el tercer mejor registro histórico”, destacó Adriana Ramírez, tras explicar que este periodo de 2025 sólo es superado por 2018 y 2024, “cuando se registraron exportaciones por 3 millones 175 mil y 3 millones 213 mil unidades, respectivamente”, dijo Adriana Ramírez.

Según el INEGI, que integra información de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de ocho armadoras no asociadas, responsables en conjunto de comercializar 41 marcas en el país, en noviembre el 78.6 por ciento de las exportaciones fueron hacia Estados Unidos, mientras que el resto (21.4 por ciento), fueron a otros países como Canadá, Alemania y Colombia.

Ambos resultados, producción y exportación, ocurren en un escenario marcado por una creciente incertidumbre en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que se prevé determinante para la configuración futura de las cadenas de suministro automotrices en la región.

La industria observa con cautela el arranque de las discusiones, pues cualquier modificación al acuerdo podría alterar los requisitos de contenido regional, los incentivos de manufactura y la competitividad de las plantas instaladas en México, que dependen en gran medida del acceso preferencial al mercado estadounidense.

A ello se suma la postura del presidente Donald Trump, quien ha reiterado su intención de impulsar una renegociación más estricta del tratado y ha intensificado sus críticas hacia las automotrices estadounidenses con operaciones en el extranjero.

El mandatario estadounidense ha insistido en que las compañías deben reubicar parte de su producción dentro de Estados Unidos y ha advertido que su gobierno evaluará nuevas medidas para desincentivar la manufactura fuera de su territorio. Estas señales han incrementado la presión sobre las armadoras y han alimentado las dudas sobre el rumbo que podrían tomar las reglas comerciales a partir de 2026.

Ventas internas resisten y mantienen estabilidad

El contraste llegó desde las ventas internas, donde la comercialización de autos se mantuvo prácticamente sin cambios. En noviembre se colocaron 148 mil 361 unidades, apenas 0.34 por ciento por debajo del nivel reportado en el mismo mes de 2024.

La ligera variación refuerza la tendencia de estabilidad en el consumo local, sostenida por una mayor oferta de modelos y estrategias comerciales más agresivas de los distribuidores.

Así, el mercado interno presentó resultados positivos, ya que en los primeros once meses de 2025 se vendieron un millón 370 mil 188 autos ligeros, lo que representó un alza de 0.96 por ciento frente a lo observado un año antes. Aunque el incremento es modesto, muestra resiliencia en un entorno de tasas más estables y mayor disponibilidad de crédito.