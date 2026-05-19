Pronóstico del clima en Coyoacán, Ciudad de México: miércoles 20 de mayo con alta probabilidad de lluvia

El pronóstico del clima para CDMX para el miércoles 20 de mayo prevé cielo nublado y hasta 90 por ciento de probabilidad de lluvia. En el caso específico de la Alcaldía Coyoacán se prevén lluvias vespertinas.

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Conagua, Coyoacán espera también un día con 90 por ciento de probabilidad de lluvia.

A lo largo del día, los habitantes de Coyoacán tendrán cielo medio nublado y un ambiente templado, marcando el inicio de una jornada con importantes cambios atmosféricos en el Valle de México.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Coyoacán?

El termómetro en Coyoacán registrará una temperatura máxima de 25 °C durante el día, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 12 °C. Estas cifras indican un ambiente fresco por la mañana y noche, con un ascenso moderado de los grados al mediodía.

La temperatura promedio del día se situará alrededor de los 20.9 °C, ofreciendo un clima agradable pero variable.

¿Lloverá este miércoles 20 de mayo en Coyoacán?

La probabilidad de lluvias en Coyoacán para este 20 de mayo es considerablemente alta, alcanzando el 90 por ciento. Este porcentaje anticipa aguaceros que podrían presentarse en diversas fases del día, afectando las actividades al aire libre y el desplazamiento en zonas como el centro histórico del municipio.

Las condiciones atmosféricas incluirán un cielo medio nublado a lo largo de la jornada. Además, se registrará una velocidad del viento de 5.0 km/h, lo cual se considera una brisa ligera que no generará mayores complicaciones, pero sí contribuirá a la sensación de frescura durante las lluvias.

¿Cómo estará el pronóstico extendido en Coyoacán?

El pronóstico extendido para Coyoacán, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipa condiciones variables para los próximos días. Para este miércoles 20 de mayo, se espera una temperatura máxima de 25 °C y mínima de 12 °C, con cielo medio nublado y viento de 5 km/h en el municipio.

Jueves 21 de mayo , una máxima de 26°C y mínima de 11°C, bajo un cielo nublado y viento de 6 km/h.

, una máxima de 26°C y mínima de 11°C, bajo un cielo nublado y viento de 6 km/h. Viernes 22 de mayo, se prevén 24°C de máxima y 11°C de mínima, con cielo medio nublado y viento de 4 km/h, manteniendo un ambiente templado.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Coyoacán?

Ante la alta probabilidad de precipitación, se recomienda a los habitantes de Coyoacán mantenerse hidratados, incluso si el ambiente no es caluroso. El consumo regular de agua es fundamental para el bienestar, especialmente para niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a los cambios climáticos.

Además, es prudente considerar la protección solar si hay periodos soleados, a pesar del cielo medio nublado. Evitar exposiciones prolongadas al sol durante las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 16:00 horas, es una medida preventiva básica para cuidar la salud de la piel.

¿Qué ropa es adecuada para usar mañana en Coyoacán?

Para mañana, se sugiere optar por ropa ligera pero que permita abrigarse fácilmente, debido a las variaciones térmicas entre la mañana y la tarde. Las capas de vestimenta son ideales para adaptarse a los cambios de temperatura, desde los 12°C mínimos hasta los 25°C máximos.

Indispensable será portar un paraguas o impermeable, considerando el 90% de probabilidad de precipitación. También es recomendable llevar calzado impermeable para evitar molestias durante los posibles aguaceros, especialmente si se planea caminar por las calles empedradas del centro de Coyoacán.

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