¿Por qué cancelaron la pelea de Omar Chávez vs. Misael Rodríguez? ‘Nunca había visto algo tan vergonzoso

La carrera de los hijos del boxeador Julio César Chávez ha estado llena de polémicas y la noche de este sábado no fue la excepción. La pelea ente Omar Chávez y Misael Rodríguez, excampeón olímpico, se canceló, de último minuto.

Omar Chávez subió al ring para enterarse de que su rival no subiría al encordado. ¿La razón? Misael Rodríguez y su entrenador, Robert García, acusaron que el hijo de Julio César Chávez pesaba 90 kilos la noche del sábado y que esa cifra rebasaba el peso acordado.

La cancelación de último minuto de la pelea provocó que el excampeón y leyenda del boxeo mexicano calificara la situación como “vergonzosa”.

¿Qué pasó con la pelea de Omar Chávez vs. Misael Rodríguez?

La pelea estaba pactada para la noche del sábado, en Pachuca, Hidalgo, y se transmitiría por Box Azteca 7.

El viernes, durante el pesaje, ambos boxeadores marcaron 76.5 kilos y todo parecía listo para ver a uno de los hijos de Julio César Chávez arriba del ring.

Un día después, minutos antes del inicio del combate, Robert García y Misael Rodríguez acusaron que Omar Chávez había violado una supuesta cláusula de rehidratacion.

De acuerdo con el equipo de Misael Rodríguez, Omar Chávez solo podía subir 4 kilos y había incrementado 8.

El periodista Édgar Valero también señaló que Omar ‘el Businessman’ Chávez estaba 8 kilos arriba en comparación con el pesaje del viernes.

Tras acusar que su rival era mucho más pesado y al no querer arriesgar su físico, Misael Rodríguez y su equipo decidieron no salir al ring e incluso abandonaron la plaza de toros sin dar más explicaciones pese a la presencia del público.

¿Qué dijo Omar Chávez de la cancelación de la pelea?

‘Businessman’ Chávez subió al ring y al ver que su rival no salía, ofreció disculpas al público y acusó a Misael Rodríguez de no querer llevar a cabo la pelea.

Omar Chávez negó la existencia de una cláusula de rehidratación y aseguró que había cumplido con los requisitos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

A través de un video grabado desde su vestidor luego de bajarse del ring, Omar Chávez dio más detalles.

Señaló que se pesó la noche del sábado “para que no hubiera excusas y cuando salí al ring ‘el Chino’ Rodríguez ya no estaba”.

Explicó que el promotor Fernando Beltrán tiene los contratos y que él cumplió con los requisitos.

“Les pido una disculpa a todos, aunque yo no tengo la culpa, me siento culpable porque no hubo pelea y duré dos meses preparándome en La Malinche, entrenando a conciencia para que este vato se vaya y no sé qué ande diciendo. Lo deberían de demandar y ya no dejarlo pelear”, aseguró Omar Chávez.

Cancelación de pelea de Omar enoja a Julio César Chávez

A través de un par de videos publicados en su cuenta de X, antes Twitter, Julio César Chávez mostró su enojo contra el entrenador Robert García y su pupilo Misael Rodríguez.

“Acaba de pasar algo increíble. ¡Qué bárbaro! Estoy decepcionado con Robert García y con Misael Rodríguez. Ahora resulta que no subieron a pelear porque Omar estaba un kilo arriba después de que se rehidrató.

“El pelador cuando da bien el peso, Omar dio bien el peso, y se toma el líquido, él puede subir lo que quiera y ahora resulta que esta gente querían (que Omar) diera un peso que supuestamente está estipulado por la Comisión de Boxeo de México. Esto es algo increíble. Qué pena la verdad por Robert García, que es un entrenador de mucho prestigio” señaló Julio César Chávez.

El excampeón mexicano agregó que su hijo pesó 84 kilos “con todo y guantes”.

“Qué falta de respeto de Robert García y de Misael Rodríguez. Es para que nunca lo vuelvan a contratar”.

En un segundo video, Chávez papá mostró el supuesto pesaje de la noche del sábado de su hijo.

“Mientes, Robert García y Misael Rodríguez, bola de culones. Ahí está lo que (Omar) pesó, 82.40 kilos, para que no le mientas a la gente”, dijo.

¿Qué explicación dio el Consejo Mundial de Boxeo sobre la pelea del hijo de Chávez?

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, se mostró molesto por la cancelación de la pelea de Omar Chávez contra Misael Rodríguez.

En sus primeras declaraciones, Mauricio Sulaimán dijo desconocer los motivos por los que el combate no se llevó a cabo.

“Qué lamentable acción de Misael Rodríguez al abandonar la arena en Pachuca dejando al público sin la tan esperada pelea contra Omar Chávez y millones de aficionados esperando por Box Azteca. Esperemos saber los motivos por el momento es un escándalo inexplicable”, señaló el mandamás del CMB.