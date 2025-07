‘Eres una idiota, no soy de un cártel’: La vez que Jeffrey Lichtman discutió con la reportera Satcha Pretto

Jeffrey Lichtman defendió a Emma Coronel ‘con uñas y dientes’ en 2021, tan así que, en una ocasión, agredió verbalmente a una reportera que insinuó vínculos del abogado con el narcotráfico por defenderla a ella y al mismo ‘Chapo’ Guzmán.

Las declaraciones de Lichtman, abogado demandado por Claudia Sheinbaum, fueron durante un programa en vivo conducido por la presentadora de TV Satcha Pretto, quien terminó la entrevista en ese momento.

De acuerdo con el mismo Litchman, su reacción por las incómodas preguntas de la reportera fue lo que detonó su insulto, y no se arrepintió de llamarla “idiota”; incluso, recibió una disculpa, según él mismo dijo en redes sociales.

¿Qué pasó en la entrevista de Jeffrey Lichtman con Satcha Pretto?

Dos semanas después de que Emma Coronel fue detenida en EU, el abogado Jeffrey Lichtman ofreció una entrevista a Univisión encabezada por la presentadora Satcha Pretto, y desde el inicio hubo tensión entre ambos.

Con preguntas directas y sin filtros como “¿Emma Coronel se entregó a la DEA?” y “¿Con quiénes están las gemelas (hijas del ‘Chapo’ Guzmán y Emma Coronel) y por qué teme que quizá su vida corra peligro?“ fueron algunas de las que Pretto le hizo a Lichtman.

Jeffrey Lichtman fue el abogado de Emma Coronel, esposa del 'Chapo' Guzmán, cuando la detuvieron en 2021. (Foto: Especial El Financiero)

“No entiendo su enojo hacia mí. Yo le estoy haciendo las preguntas que todos nos hacemos, no solo esta mañana, sino desde los últimos días. Y lo noto un poco agresivo. No tiene que darnos la dirección, en ningún momento pregunté la dirección exacta (de donde viven las hijas gemelas de Emma Coronel)”, externó la presentadora de TV.

Sin embargo, la tensión se mantuvo a flote, pero hubo una pregunta clave que desató la molestia del actual abogado de Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable hace unos días en EU.

Jeffrey Lichtman ‘explota’ contra la presentadora Satcha Pretto

Cuando ya casi terminaba la entrevista, Satcha Pretto le preguntó al que fue abogado del ‘Chapo’ Guzmán si a él le pagaban por defender narcotraficantes o era una especie de servicio voluntario lo que hacía al representar a la modelo Emma Coronel.

“¿A ti te pagan por tu trabajo o es voluntario?”, responde Lichtman, a lo que la presentadora de TV aseguró que, a ella, le dan un sueldo por su labor periodística.

“Si es obvio que a ti te pagan, ¿tú crees que a mí me pagan, o crees que es obra de caridad? Que yo me despierto por la mañana y cumplo con mi trabajo, que he cumplido durante estos 30 años en muy alto nivel… Me gustaría que me paguen. A ti te pagan por tu trabajo, tú vales cierto dinero, así que yo valgo cierto dinero también”, explicó el abogado.

Jeffrey Lichtman explotó contra una periodista de Univisión en 2021. (Sarah Yáñez-Richards/EFE)

No obstante, la periodista señaló que a ella le pagan por informar y no por defender narcotraficantes, por lo que repetía su pregunta a Lichtman, quien no reparó en llamarla “idiota”.

“¿Estás sugiriendo que quizás estoy representando en Estados Unidos a una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cártel, eres una idiota si propones que lo soy, una idiota”.

Satcha Pretto le pidió respeto a su entrevistado, pues ella en ningún momento le faltó diciéndole groserías o algo por el estilo, a la vez que prefirió terminar la entrevista con el abogado, quien se mostró inconforme con la actitud de su entrevistadora y, sarcásticamente, dijo: “Maravillosa su entrevista, la última con Univisión”.

Satcha Pretto terminó la entrevista con Jeffrey Lichtman después de que la llamara "idiota". (Foto: Especial El Financiero)

Ofrecen disculpas a Jeffrey Lichtman tras entrevista con Satcha Pretto

Después de la incómoda entrevista, en su perfil de X (antes Twitter) el abogado Jeffrey Lichtman señaló que, desde que ocurrió el incidente en vivo, le llamaron de Univisión para disculparse por las preguntas de Pretto.

“Preguntarme quién cuida a las niñas es una pregunta peligrosa. Preguntarme si me pagan es una pregunta tonta, y luego proponer que no me deberían pagar porque el esposo de Emma es el ‘Chapo’, es ridículo. Por eso recibí una disculpa después de la entrevista”, mencionó.

No obstante, también consideró poco ética y sincera la disculpa, pues en los siguientes programas de la cadena de TV en EU lo criticaron por su forma de actuar.

“El jefe del reportero me llamó después de la entrevista para disculparse por la reportera que hizo preguntas tan inapropiadas y por no estar preparada; sin embargo, esta noche me están criticando al aire. La prensa deshonesta y de dos caras no es buena para nadie, especialmente para los espectadores (…) a Univisión solo le preocupan mis palabras airadas”, contó en aquella ocasión.