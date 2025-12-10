Abogado de Christian Nodal se queja por ‘exposición’ de Inti tras revelarse demanda contra Cazzu

Nodal quiere garantizar que los recursos que brinda a Cazzu lleguen efectivamente a su hija (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

Luego de darse a conocer la demanda de Christian Nodal a Cazzu, César Muñoz, abogado de Christian Nodal, se quejó sobre la exposición que ha tenido Inti, la hija del cantante y la rapera argentina.

En un comunicado a medios recuperado por Ventaneando, Muñoz expresó “preocupación e indignación” con relación a que se divulgara la demanda puesta ante un tribunal de lo familiar en Jalisco el 4 de noviembre, y que fue divulgado la semana pasada por el propio programa de la periodista Pati Chapoy.

Muñoz aseguró que la difusión se llevó en contra de la voluntad de Nodal, a quien describe como alguien que “ha procurado preservar la privacidad de su hija y manejar este proceso en un ámbito exclusivamente familiar y judicial”.

El representante, además, aseguró que el proceso legal de Nodal tiene como objetivo “garantizar los derechos de la menor”, como las convivencias con su padre y mantener una relación “significativa” con él, además de su derecho a tener una nacionalidad mexicana.

“El interés superior de la niñez debe prevalecer encima de cualquier conflicto personal entre adultos”, condenó.

Muñoz, asimismo, expresó que las acciones se llevan única en materia familia y llamó a no alterarlo: “Constituye un daño inminente (...) a la menor (...) al dotar de extensa relevancia mediática un tema que verdaderamente difiere de lo esencial: la protección integral de la menor”.

La pensión alimenticia no es el centro de la demanda de Nodal a Cazzu, asegura abogado

César Muñoz trató de ‘apagar el fuego’ alrededor de los rumores relacionados con la demanda. Anteriormente, Cazzu insinuó que el dinero que Nodal le da para su hija no es suficiente. Ante esto, redactó:

“La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe convertirse en el objeto de especulación pública que hasta ahora se ha hecho”; sin embargo, apuntó que Nodal “busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado”.

Muñoz también anunció que “se han iniciado indagatorias para esclarecer el origen de la filtración”, del documento de la demanda.

¿Por qué Christian Nodal demanda a Cazzu?

La semana pasada, el documento consultado por Ventaneando reveló que Nodal asegura haber otorgado al menos 12 millones de pesos mexicanos en cerca de un año a la madre de su hija. Esta cantidad fue presuntamente facilitada “por conducto de terceros” por “instrucción expresa de ella” y en efectivo.

Nodal, además, aseguró que su interés es formar parte del desarrollo de su hija, además de formar parte de su crecimiento, las partes importantes de su vida y lo que necesite para sus alimentos y necesidades.

En agosto pasado, Cazzu fue cuestionada sobre el tema de la manutención a su llegada a México: “Se podría decir que sí no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados pero es lo que él considera”.

“Tengo el dinero para mantener a mi hija y, por eso, puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y la batalla legal con un sistema de leyes tan patriarcal, no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, sentenció.

En otro punto, Nodal expresó que Cazzu se ha negado a tramitar el pasaporte mexicano y la visa estadounidense de Inti.