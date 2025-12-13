¿No se armó la ‘cascarita’ con Lio? Detienen a organizador de visita de Messi en India y exigen reembolsos

Messi se presentaría en un evento en India; su presencia duró poco, lo que provocó enojo y disturbios.

La visita del futbolista Lionel Messi a Calcuta, India, terminó bajo un clima de tensión luego de que las autoridades confirmaran la detención del organizador principal del evento y la exigencia formal de reembolsos a los aficionados que adquirieron boletos.

El operativo policial se activó tras los disturbios registrados en el Salt Lake Stadium, donde miles de personas reaccionaron con enojo ante la breve aparición del futbolista argentino.

De acuerdo con información confirmada por la policía local, la intervención se produjo luego de una denuncia formal por desorden público, en un evento que generó alta expectativa entre los seguidores del campeón del mundo.

El caso adquirió dimensión política y administrativa, luego de que el gobierno regional ofreciera disculpas públicas y anunciara una investigación por la gestión del espectáculo.

Lionel Messi se encuentra actualmente en India. (Foto: EFE)

Detención del organizador de la visita de Lionel Messi en Calcuta

La policía de la India confirmó este sábado la detención del organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental.

Según informaron las autoridades, el arresto se realizó tras los incidentes provocados por una multitud inconforme que lanzó objetos al campo, pues advirtieron que el astro argentino no participaría en un evento deportivo, sino que realizaría únicamente una aparición protocolaria.

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en conferencia de prensa que la situación se originó por una diferencia entre lo que esperaban los aficionados y lo que realmente estaba programado.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, declaró el funcionario, de acuerdo con información de la agencia EFE.

Asistentes al evento donde se presentaría Lionel Messi provocaron disturbios. (EFE)

Ordenan reembolsos por boletos tras disturbios en el Salt Lake Stadium

Además de la detención, la policía confirmó que el organizador entregó un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de asistentes afectados. La medida busca atender las quejas por el costo del boleto frente a la duración real del espectáculo.

“El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador”, aseguró Rajeev Kumar ante los medios.

Hasta el momento, no hay datos oficiales sobre el monto total que será devuelto ni el número exacto de boletos vendidos, pero hay testimonios de personas que dicen, pagaron hasta 130 dólares por una entrada.

Disturbios por la breve aparición de Messi y evacuación del futbolista

Los disturbios se produjeron luego de que la presencia de Lionel Messi en el estadio fuera limitada. De acuerdo con el Gobierno central de la India, el evento tuvo una duración aproximada de 22 minutos, tras lo cual se procedió a una evacuación de emergencia del jugador.

Según testimonios, hubo quienes pagaron hasta 130 dólares por ver a Messi. (PIYAL ADHIKARY/EFE)

El Ejecutivo calificó el espectáculo como un “saqueo”, al considerar que se cobraron precios elevados por un evento que no cumplió con las expectativas generadas entre los asistentes.

Gobierno de Bengala Occidental ofrece disculpas e inicia investigación

Horas después de los incidentes, la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreció disculpas públicas por lo ocurrido y anunció la creación de un comité de investigación para analizar la mala gestión del evento.

El objetivo del comité será revisar el proceso de organización, la comunicación con los asistentes y el manejo de la seguridad dentro y fuera del estadio.

Con información de EFE