‘¿Ustedes son pareja?’: Celia Lora desmiente relación con Lizbeth Rodríguez

“Se les adelantó el Día de los Inocentes”, comentó la influencer Celia Lora en un video en el que desmintió su relación amorosa con la conductora Lizbeth Rodríguez.

Lizbeth Rodríguez es una influencer y conductora que saltó a la fama en 2019 con una serie de videos llamados Exponiendo Infieles en el que se acercaba a diferentes parejas para revisar su teléfono; sin embargo, desde 2020 solamente es una creadora de contenido en plataformas como YouTube.

A principios de noviembre, Lizbeth reveló que tenía un supuesto romance con Celia Lora, quien también es creadora de contenido en redes sociales.

¿Qué dijo Lizbeth Rodríguez de Celia Lora?

El pasado 3 de noviembre, en conversación con diferentes medios como Ventaneando, se le preguntó a Lizbeth Rodríguez si tenía una relación amorosa en la actualidad con Celia Lora.

“Estoy enamorada de esa mujer, si lo sabe dios que lo sepa el mundo”, aseguró Lizbeth sobre su relación y compartió que aspectos de Celia Lora hicieron que iniciara el supuesto romance: “su sinceridad, su sencillez, la manera en la que es con las personas que quiere... creo que ella vio lo mismo”.

Tras aquella revelación, algunos de los seguidores de las influencers las felicitaron por medio de redes sociales.

Lizbeth Rodríguez había asegurado que tenía un romance con Celia Lora. (Foto: Instagram / @lizbethrodriguezoficial)

¿Quién es la pareja actual de Celia Lora?

A pesar de aquellos comentarios, la tarde de este 4 de noviembre, Celia Lora publicó un video en su cuenta de TikTok en el que aseguró que no tenía una relación amorosa con nadie por el momento:

“Ya vi que parece que se adelantó el Día de los Inocentes, se me hace increíble como lo que sea que digan todo el mundo, se lo cree automáticamente. Este video es para decir que yo no ando con nadie, absolutamente nadie... no tengo por qué publicar mi vida... soy una persona felizmente soltera”.

Celia Lora aseguró que en la actualidad no tiene pareja. (Foto: Instagram / @celi_lora)

En aquel clip de TikTok, Celia Lora aseguró que no tiene interés de compartir su vida privada con sus seguidores y desmintió las declaraciones que hizo Lizbeth Rodríguez a diferentes medios de comunicación.

“Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados y yo ni estoy en el país. La verdad, creo que tenía que decir que, pues, no, no es cierto”, aseguró la influencer.

Celia compartió que conoce a Lizbeth desde hace cuatro años y que han colaborado juntas, pero que solamente es su amiga e hizo un llamado a sus seguidores a que “no crean todo lo que ven ni de mí ni de nadie”.

“A mí no me gusta estar en chismes... yo no ando con nadie, es mentira”, comentó Lora y puntualizó en su video de TikTok que en la actualidad solo quiere viajar y conocer el mundo.

Hasta el momento, Lizbeth Rodríguez no se ha pronunciado al respecto del video que publicó Celia Lora.