¿Quién es el polémico influencer Andrew Tate, detenido por agresión sexual?

Andrew Tate volvió a ser noticia y se encuentra “consternado”, según su portavoz, quien reaccionó a la detención del influencer junto a su hermano Tristán el lunes.

De acuerdo con información de la policía rumana que ejecutó las órdenes de arresto europeas, sobre ambos pesan cargos por la comisión de delitos sexuales y explotación de personas en el Reino Unido que habrían ocurrido entre 2012 y 2015.

A través del comunicado, ambos “rechazan categóricamente” los cargos y están “decepcionados” por las acusaciones hechas sin “pruebas sustanciales”.

Pero esta no es la primera vez que Tate es objeto de acusaciones de este tipo.

¿Quién es Andrew Tate?

Sin titubear, Andrew Tate, de 37 años, dice que las mujeres son otra más de las propiedades de los hombres, que no deberían de conducir ni pilotar aviones y que su lugar es la cocina.

Su nombre completo es Emory Andrew Tate, nació en Chicago, Illinois, pero luego del divorcio de sus padres, se mudó a Luton, Inglaterra con su madre y ahí creció. Por más inverosímil que parezca, Tate se ha autoproclamado como “absolutamente misógino”.

Andrew buscó la fama en la edición 17 de Big Brother en Reino Unido, pero apenas seis días después de iniciar el reto lo expulsaron. Aunque él justificó su repentina salida con problemas entre los concursantes, los responsables del reality show explicaron que la decisión de echarlo surgió después de la filtración de un video que lo muestra mientras golpea a una mujer.

¿Cómo empezó su fama en internet?

El ahora influencer dio el salto al internet cuando empezó a ofrecer instrucción de kickboxing a través de membresías de pago en su sitio web, fue campeón cuatro veces en la disciplina, pero nunca tan famoso como a partir de sus clips virales.

Una vez inserto en ese grupo de hombres jóvenes, vendió accesos a la Hustler’s University, una plataforma que prometía tener las claves del éxito para ser millonario a través de negocios vía internet. El mensaje complementario ofrecía incrementar el éxito conquistando mujeres.

Desde entonces ha potenciado su nombre a partir de comentarios violentos y controversiales en cualquier plataforma que le preste espacio. Las fotografías de Tate posando junto a vehículos lujosos y armas son tan virales como los clips en los que esparce odio contra las mujeres, la diversidad sexual, el veganismo y hasta el covid.

Andrew Tate ha comentado en entrevistas que aprendió sobre la relación de subordinación entre hombres y mujeres a partir de la dinámica del matrimonio de sus padres, lo que, a su parecer, es algo bueno y lo toma como una guía para el pensamiento que difunde entre sus seguidores.

Sus comentarios no son tomados a la ligera por organizaciones que luchan contra la violencia de género. Solo en X tiene casi 9 millones de seguidores y aunque le han prohibido el acceso a varias plataformas como Tiktok, YouTube, Instagram y Facebook, los videos con sus opiniones traducidos a distintos idiomas sobreviven por autoría de quienes lo admiran.

¿En qué trabaja Andrew Tate?

De acuerdo con las autoridades rumanas, Andrew Tate tiene un patrimonio aproximado de 12 millones de dólares entre automóviles, propiedades e inversiones. Incluso presumió todos sus vehículos cuando atacó a la joven activista Greta Thunberg.

Aunque él asegura que no ha hecho nada malo para obtener dinero, alguna vez reveló en un pódcast que “tenía a 75 mujeres trabajando para mí en cuatro ubicaciones y estaba ganando 600 mil dólares por mes vía webcam”.

La plataforma que manejaba junto a su hermano fue bajada de la red en 2022, a partir de acusaciones de explotación sexual porque varias jóvenes que eran parte de su proyecto revelaron que fueron reclutadas con engaños.

Actualmente, la Hustler’s University que inició hace años para “entrenar” hombres para la independencia económica cambió de nombre, pero la oferta es similar: “Es una comunidad global donde miles de estudiantes comparten el objetivo de la abundancia financiera”.

‘Escapa de La Matrix hoy’ es la oferta por 49.99 dólares al mes.

¿De qué han acusado a Andrew Tate?

Andrew y Tristan están acusados en dos casos distintos. En diciembre del 2022 fueron detenidos también en Bucarest, Rumania, donde residen, debido a cargos por trata de personas, violación y por conformar una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres.

Estuvieron bajo custodia policial y arresto domiciliario durante tres meses, pero el caso todavía no está concluido, de momento no pueden salir de Rumania y no hay fecha para el juicio.

Andrew Tate Andrew Tate y su hermano Tristan no pueden salir de Rumania porque se encuentran en proceso legal desde el 2022. (Foto: EFE). (Robert Ghement/EFE)

Las órdenes de arresto de esta semana provienen del Reino Unido, donde cuatro mujeres los acusan por delitos que habrían sucedido entre hace varios años, cuando ambos residían allá.

De acuerdo con la firma que representa a las denunciantes, los hechos “incluyen violaciones violentas, violencia física grave y conducta controladora y coercitiva”.

De momento, fueron puestos en libertad, pero la decisión de las autoridades rumanas sobre estos nuevos cargos podría generar una orden de extradición.